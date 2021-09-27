https://ria.ru/20210927/prigovor-1752019034.html

В Якутии осудили мужчин, убивших родственника и "помогавших" его искать

В Якутии осудили мужчин, убивших родственника и "помогавших" его искать - РИА Новости, 27.09.2021

В Якутии осудили мужчин, убивших родственника и "помогавших" его искать

Суд в Якутии приговорил двух жителей Среднеколымского района к 15 и 14 годам колонии за убийство родственника, сообщает пресс-служба СУСК РФ по республике. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:19

2021-09-27T15:19

2021-09-27T15:19

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 27 сен – РИА Новости. Суд в Якутии приговорил двух жителей Среднеколымского района к 15 и 14 годам колонии за убийство родственника, сообщает пресс-служба СУСК РФ по республике.Мужчины признаны судом присяжных виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, один из них признан виновным в незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов.Следствием и судом установлено, что 30 ноября 2020 года в Среднеколымском районе во время застолья между ними и родственником произошла ссора в охотничьей хижине, позже двое сговорились убить его.Когда мужчина вернулся после проверки сетей, один из обвиняемых вышел из хижины и произвел два прицельных выстрела из карабина, тот упал на землю. Второй обвиняемый убедился, что потерпевший подает признаки жизни, и выстрелил ему в голову.Далее мужчины тщательно сокрыли следы, уничтожили личные вещи потерпевшего, оказывали содействие в поисках мужчины, тело которого они бросили в реку."На основании вердикта присяжных заседателей суд назначил одному из подсудимых наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, другому – 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - сказали в СУСК.

https://ria.ru/20210629/ubiystvo-1739084264.html

https://ria.ru/20210318/ubiystvo-1601744817.html

республика саха (якутия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), россия