https://ria.ru/20210927/prezident-1752009336.html

В Кремле заявили, что в России может быть только одна должность президента

В Кремле заявили, что в России может быть только одна должность президента - РИА Новости, 27.09.2021

В Кремле заявили, что в России может быть только одна должность президента

Должность президента в России должна быть одна, но при этом важно учитывать специфику некоторых регионов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:36

2021-09-27T14:36

2021-09-27T14:41

политика

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729762409_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_da1b41137f4cfa195744b03018e4ce01.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Должность президента в России должна быть одна, но при этом важно учитывать специфику некоторых регионов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в Государственную думу внесли законопроект, который обязывает всех губернаторов наименоваться главами регионов.Комментируя этот документ, Песков пояснил, что позиция Кремля заключается в том, чтобы все было упорядочено.После этого журналисты спросили его, как Путин относится к тому, что в Татарстане тоже есть свой президент."Существует специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого вами (Татарстана. — Прим. ред.). Президент с пониманием относится к этой специфике", — ответил ПесковОн добавил, что будущее покажет, насколько возможны перспективы привести все наименования к единому знаменателю

https://ria.ru/20210927/gosduma-1751940820.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, россия