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В Кремле заявили, что в России может быть только одна должность президента
В Кремле заявили, что в России может быть только одна должность президента - РИА Новости, 27.09.2021
В Кремле заявили, что в России может быть только одна должность президента
Должность президента в России должна быть одна, но при этом важно учитывать специфику некоторых регионов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:36
2021-09-27T14:36
2021-09-27T14:41
политика
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дмитрий песков
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Должность президента в России должна быть одна, но при этом важно учитывать специфику некоторых регионов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в Государственную думу внесли законопроект, который обязывает всех губернаторов наименоваться главами регионов.Комментируя этот документ, Песков пояснил, что позиция Кремля заключается в том, чтобы все было упорядочено.После этого журналисты спросили его, как Путин относится к тому, что в Татарстане тоже есть свой президент."Существует специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого вами (Татарстана. — Прим. ред.). Президент с пониманием относится к этой специфике", — ответил ПесковОн добавил, что будущее покажет, насколько возможны перспективы привести все наименования к единому знаменателю
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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, россия
14:36 27.09.2021 (обновлено: 14:41 27.09.2021)
В Кремле заявили, что в России может быть только одна должность президента
Песков: должность президента в России должна быть одна
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Должность президента в России
должна быть одна, но при этом важно учитывать специфику некоторых регионов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
Ранее в Государственную думу внесли законопроект, который обязывает всех губернаторов наименоваться главами регионов.
Комментируя этот документ, Песков пояснил, что позиция Кремля заключается в том, чтобы все было упорядочено.
После этого журналисты спросили его, как Путин относится к тому, что в Татарстане тоже есть свой президент.
"Существует специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого вами (Татарстана. — Прим. ред.). Президент с пониманием относится к этой специфике", — ответил Песков
Он добавил, что будущее покажет, насколько возможны перспективы привести все наименования к единому знаменателю