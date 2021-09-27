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В Кремле заявили, что в России может быть только одна должность президента
В Кремле заявили, что в России может быть только одна должность президента - РИА Новости, 27.09.2021
В Кремле заявили, что в России может быть только одна должность президента
Должность президента в России должна быть одна, но при этом важно учитывать специфику некоторых регионов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:36
2021-09-27T14:41
политика
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
россия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Должность президента в России должна быть одна, но при этом важно учитывать специфику некоторых регионов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в Государственную думу внесли законопроект, который обязывает всех губернаторов наименоваться главами регионов.Комментируя этот документ, Песков пояснил, что позиция Кремля заключается в том, чтобы все было упорядочено.После этого журналисты спросили его, как Путин относится к тому, что в Татарстане тоже есть свой президент."Существует специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого вами (Татарстана. — Прим. ред.). Президент с пониманием относится к этой специфике", — ответил ПесковОн добавил, что будущее покажет, насколько возможны перспективы привести все наименования к единому знаменателю
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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, россия
14:36 27.09.2021 (обновлено: 14:41 27.09.2021)
 
В Кремле заявили, что в России может быть только одна должность президента

Песков: должность президента в России должна быть одна

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Должность президента в России должна быть одна, но при этом важно учитывать специфику некоторых регионов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в Государственную думу внесли законопроект, который обязывает всех губернаторов наименоваться главами регионов.
Комментируя этот документ, Песков пояснил, что позиция Кремля заключается в том, чтобы все было упорядочено.
После этого журналисты спросили его, как Путин относится к тому, что в Татарстане тоже есть свой президент.
"Существует специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого вами (Татарстана. — Прим. ред.). Президент с пониманием относится к этой специфике", — ответил Песков
Он добавил, что будущее покажет, насколько возможны перспективы привести все наименования к единому знаменателю
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 09:39
В Госдуму внесли проект о сроках полномочий губернатора и депутатов
 
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