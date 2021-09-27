https://ria.ru/20210927/prestupleniya-1751982227.html

В МВД заявили о росте числа экстремистских преступлений

В МВД заявили о росте числа экстремистских преступлений - РИА Новости, 27.09.2021

В МВД заявили о росте числа экстремистских преступлений

МВД РФ зафиксировало увеличение преступлений экстремистской направленности более чем на 30%, следует из отчета ведомства с данными за восемь месяцев 2021 года. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T12:57

2021-09-27T12:57

2021-09-27T12:57

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. МВД РФ зафиксировало увеличение преступлений экстремистской направленности более чем на 30%, следует из отчета ведомства с данными за восемь месяцев 2021 года."В январе-августе 2021 года зарегистрировано 1607 преступлений террористического характера (-1,7%) и 769 преступлений экстремистской направленности (+31,5%)", - говорится в документе.Сравнение идет с аналогичным периодом прошлого года.

https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738186315.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)