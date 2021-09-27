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В МВД заявили о росте числа экстремистских преступлений
В МВД заявили о росте числа экстремистских преступлений - РИА Новости, 27.09.2021
В МВД заявили о росте числа экстремистских преступлений
МВД РФ зафиксировало увеличение преступлений экстремистской направленности более чем на 30%, следует из отчета ведомства с данными за восемь месяцев 2021 года. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:57
2021-09-27T12:57
2021-09-27T12:57
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. МВД РФ зафиксировало увеличение преступлений экстремистской направленности более чем на 30%, следует из отчета ведомства с данными за восемь месяцев 2021 года."В январе-августе 2021 года зарегистрировано 1607 преступлений террористического характера (-1,7%) и 769 преступлений экстремистской направленности (+31,5%)", - говорится в документе.Сравнение идет с аналогичным периодом прошлого года.
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В МВД заявили о росте числа экстремистских преступлений
В МВД заявили о росте числа экстремистских преступлений более чем на 30 процентов