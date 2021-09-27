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В Анапе два человека погибли из-за пожара в жилом доме
В Анапе два человека погибли из-за пожара в жилом доме - РИА Новости, 27.09.2021
В Анапе два человека погибли из-за пожара в жилом доме
Пожар произошёл в двухэтажном жилом доме в Анапе в субботу, двое человек погибли, сообщает в понедельник СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:34
2021-09-27T18:34
происшествия
краснодарский край
анапа
пожары
россия
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СОЧИ, 27 сен – РИА Новости. Пожар произошёл в двухэтажном жилом доме в Анапе в субботу, двое человек погибли, сообщает в понедельник СУСК РФ по Краснодарскому краю.По версии следствия, в одной из комнат жилого дома, который арендовала супружеская пара, произошло возгорание, местные жители вызвали спасателей.Отмечается, что арендаторы дома - 56-летний мужчина и 55-летняя женщина - погибли."Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, после чего в помещении были обнаружены тела погибших. По имеющимся данным предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки", - добавляется в сообщении.По информации ГУМЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания составляла 160 квадратных метров, к ликвидации пожара были привлечены 14 спасателей и 4 единицы техники. В настоящий момент следователи устанавливают детали произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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происшествия, краснодарский край, анапа, пожары, россия
18:34 27.09.2021
 
В Анапе два человека погибли из-за пожара в жилом доме

СК: в Анапе два человека погибли из-за пожара в двухэтажном жилом доме

© Fotolia / FarmerПожарные машины на парковке
Пожарные машины на парковке - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Fotolia / Farmer
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СОЧИ, 27 сен – РИА Новости. Пожар произошёл в двухэтажном жилом доме в Анапе в субботу, двое человек погибли, сообщает в понедельник СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, в одной из комнат жилого дома, который арендовала супружеская пара, произошло возгорание, местные жители вызвали спасателей.
Отмечается, что арендаторы дома - 56-летний мужчина и 55-летняя женщина - погибли.
"Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, после чего в помещении были обнаружены тела погибших. По имеющимся данным предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки", - добавляется в сообщении.
По информации ГУМЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания составляла 160 квадратных метров, к ликвидации пожара были привлечены 14 спасателей и 4 единицы техники. В настоящий момент следователи устанавливают детали произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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