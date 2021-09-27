https://ria.ru/20210927/pozhar-1752062930.html

В Анапе два человека погибли из-за пожара в жилом доме

В Анапе два человека погибли из-за пожара в жилом доме - РИА Новости, 27.09.2021

В Анапе два человека погибли из-за пожара в жилом доме

Пожар произошёл в двухэтажном жилом доме в Анапе в субботу, двое человек погибли, сообщает в понедельник СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T18:34

2021-09-27T18:34

2021-09-27T18:34

происшествия

краснодарский край

анапа

пожары

россия

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СОЧИ, 27 сен – РИА Новости. Пожар произошёл в двухэтажном жилом доме в Анапе в субботу, двое человек погибли, сообщает в понедельник СУСК РФ по Краснодарскому краю.По версии следствия, в одной из комнат жилого дома, который арендовала супружеская пара, произошло возгорание, местные жители вызвали спасателей.Отмечается, что арендаторы дома - 56-летний мужчина и 55-летняя женщина - погибли."Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, после чего в помещении были обнаружены тела погибших. По имеющимся данным предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки", - добавляется в сообщении.По информации ГУМЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания составляла 160 квадратных метров, к ликвидации пожара были привлечены 14 спасателей и 4 единицы техники. В настоящий момент следователи устанавливают детали произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20210927/pozhar-1751939160.html

краснодарский край

анапа

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происшествия, краснодарский край, анапа, пожары, россия