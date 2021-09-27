Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/posol-1752004488.html
В посольстве России прокомментировали итоги выборов в бундестаг
В посольстве России прокомментировали итоги выборов в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021
В посольстве России прокомментировали итоги выборов в бундестаг
Россия готова работать с любым правительством ФРГ, которое будет сформировано после выборов, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:20
2021-09-27T14:22
берлин (город)
германия
выборы в парламент германии
россия
сергей нечаев (дипломат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751942189_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_230ab223fbb1479bdedef3bb61a0e0f1.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия готова работать с любым правительством ФРГ, которое будет сформировано после выборов, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев."Мы готовы работать с любым правительством, которое будет сформировано по итогам волеизъявления. У нас с Германией очень большая позитивная повестка дня - это и экономика, и энергетика, и технические связи, и культурно-гуманитарное измерение", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
https://ria.ru/20210927/germaniya-1751988866.html
берлин (город)
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751942189_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4ad38debb9fcb7604a63e0e5040d608c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
берлин (город), германия, выборы в парламент германии, россия, сергей нечаев (дипломат)
14:20 27.09.2021 (обновлено: 14:22 27.09.2021)
 
В посольстве России прокомментировали итоги выборов в бундестаг

Посол России в Берлине Нечаев: Москва готова работать с любым правительством Германии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖители Берлина на лужайке на площади Республики перед зданием Будестага в день выборов в парламент Германии
Жители Берлина на лужайке на площади Республики перед зданием Будестага в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия готова работать с любым правительством ФРГ, которое будет сформировано после выборов, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Мы готовы работать с любым правительством, которое будет сформировано по итогам волеизъявления. У нас с Германией очень большая позитивная повестка дня - это и экономика, и энергетика, и технические связи, и культурно-гуманитарное измерение", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
Выступление лидеров Социал-Демократическая партии Германии после выборов - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 13:27
Наследство Меркель уйдет с торгов
 
Берлин (город)ГерманияВыборы в парламент ГерманииРоссияСергей Нечаев (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22В Приамурье имущество экс-замглавы обратили в доход государства
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
03:15Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
03:10Главы 100 государств выступили на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
02:59Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль
Лента новостейМолния