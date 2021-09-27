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В посольстве России прокомментировали итоги выборов в бундестаг
В посольстве России прокомментировали итоги выборов в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021
В посольстве России прокомментировали итоги выборов в бундестаг
Россия готова работать с любым правительством ФРГ, которое будет сформировано после выборов, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:20
2021-09-27T14:20
2021-09-27T14:22
берлин (город)
германия
выборы в парламент германии
россия
сергей нечаев (дипломат)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия готова работать с любым правительством ФРГ, которое будет сформировано после выборов, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев."Мы готовы работать с любым правительством, которое будет сформировано по итогам волеизъявления. У нас с Германией очень большая позитивная повестка дня - это и экономика, и энергетика, и технические связи, и культурно-гуманитарное измерение", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
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берлин (город), германия, выборы в парламент германии, россия, сергей нечаев (дипломат)
14:20 27.09.2021 (обновлено: 14:22 27.09.2021)
В посольстве России прокомментировали итоги выборов в бундестаг
Посол России в Берлине Нечаев: Москва готова работать с любым правительством Германии