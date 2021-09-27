https://ria.ru/20210927/posol-1752004488.html

В посольстве России прокомментировали итоги выборов в бундестаг

В посольстве России прокомментировали итоги выборов в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021

В посольстве России прокомментировали итоги выборов в бундестаг

Россия готова работать с любым правительством ФРГ, которое будет сформировано после выборов, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:20

2021-09-27T14:20

2021-09-27T14:22

берлин (город)

германия

выборы в парламент германии

россия

сергей нечаев (дипломат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751942189_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_230ab223fbb1479bdedef3bb61a0e0f1.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия готова работать с любым правительством ФРГ, которое будет сформировано после выборов, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев."Мы готовы работать с любым правительством, которое будет сформировано по итогам волеизъявления. У нас с Германией очень большая позитивная повестка дня - это и экономика, и энергетика, и технические связи, и культурно-гуманитарное измерение", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.

https://ria.ru/20210927/germaniya-1751988866.html

берлин (город)

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

берлин (город), германия, выборы в парламент германии, россия, сергей нечаев (дипломат)