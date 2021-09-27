Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/posobiya-1751919240.html
В России изменится порядок выплаты детских пособий
В России изменится порядок выплаты детских пособий - РИА Новости, 27.09.2021
В России изменится порядок выплаты детских пособий
Ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1 октября можно будет получить только на карту... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T00:36
2021-09-27T11:18
карта "мир"
россия
детские пособия
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_bdd80265fad447787ccd67fc2b3344be.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1 октября можно будет получить только на карту "Мир", те, кто не хотят или не могут пользоваться банковской картой, смогут получать выплату наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта.Таким образом, изменения затрагивают только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем и не распространяются на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой.В Минтруде ранее сообщили, что карта "Мир" требуется для получения ежемесячного пособия беременным, рано вставшим на учет, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты на второго, третьего и следующих детей, ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, ежемесячного пособия для неполных семей, воспитывающих детей от восьми до 17 лет, пенсий и других выплаты от Пенсионного фонда и пособий по безработице.В министерстве обратили внимание, что пособия беременным и одиноким родителям, воспитывающих детей от восьми до 17 лет, получить на почте нельзя, а единовременные пособия на детей школьного возраста могут быть переведены на карту любой платежной системы.
https://ria.ru/20210727/proekt-1743088399.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_52:174:2338:1888_1920x0_80_0_0_18b70e61764613218c41b0a066291a4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
карта "мир", россия, детские пособия, социальный навигатор
00:36 27.09.2021 (обновлено: 11:18 27.09.2021)
 
В России изменится порядок выплаты детских пособий

Россияне с 1 октября смогут получить детские пособия лишь на карту "Мир" или наличными

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1 октября можно будет получить только на карту "Мир", те, кто не хотят или не могут пользоваться банковской картой, смогут получать выплату наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта.
Таким образом, изменения затрагивают только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем и не распространяются на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой.
В Минтруде ранее сообщили, что карта "Мир" требуется для получения ежемесячного пособия беременным, рано вставшим на учет, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты на второго, третьего и следующих детей, ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, ежемесячного пособия для неполных семей, воспитывающих детей от восьми до 17 лет, пенсий и других выплаты от Пенсионного фонда и пособий по безработице.

В министерстве обратили внимание, что пособия беременным и одиноким родителям, воспитывающих детей от восьми до 17 лет, получить на почте нельзя, а единовременные пособия на детей школьного возраста могут быть переведены на карту любой платежной системы.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 13:11
В Госдуму внесли проект, запрещающий тратить детское пособие на алкоголь
 
Карта "Мир"РоссияДетские пособияСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:42Проценко возглавит комиссию "Единой России" по здравоохранению
13:39Лавров возглавит комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству
13:39Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме
13:38Путин назвал "Единую Россию" залогом стабильности в стране
13:37Шойгу возглавит комиссию "Единой России" по развитию Восточной Сибири
13:37"Единая Россия" показала стремление к внутреннему развитию, заявил Путин
13:37Кандидат в канцлеры Германии Шольц рассказал про ночь после выборов
13:36Фракция ЕР после выборов может обновиться почти наполовину, заявил Путин
13:34В Болгарии задержали россиянина с килограммом наркотиков
13:33Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу
13:33Пользователи нового iPad mini столкнулись с неожиданной проблемой
13:33Путин поздравил "Единую Россию" с победой на выборах в Госдуму
13:29Экс-глава Тувы рассказал об экстремальном отдыхе Путина
13:23Владимир Лукин заявил об уходе из Совфеда
13:19Немцы хотят, чтобы ХДС/ХСС ушли в оппозицию, заявил Шольц
13:18Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
13:18Официальный курс евро на вторник снизился на 65 копеек
13:17Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем
13:14Ученые заявили о сильном снижении продолжительности жизни из-за COVID-19
13:14Полпред президента в УрФО отказался от мандата депутата Госдумы
Лента новостейМолния