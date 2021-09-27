https://ria.ru/20210927/posobiya-1751919240.html

В России изменится порядок выплаты детских пособий

В России изменится порядок выплаты детских пособий - РИА Новости, 27.09.2021

В России изменится порядок выплаты детских пособий

Ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1 октября можно будет получить только на карту... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T00:36

2021-09-27T00:36

2021-09-27T11:18

карта "мир"

россия

детские пособия

социальный навигатор

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1 октября можно будет получить только на карту "Мир", те, кто не хотят или не могут пользоваться банковской картой, смогут получать выплату наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта.Таким образом, изменения затрагивают только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем и не распространяются на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой.В Минтруде ранее сообщили, что карта "Мир" требуется для получения ежемесячного пособия беременным, рано вставшим на учет, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты на второго, третьего и следующих детей, ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, ежемесячного пособия для неполных семей, воспитывающих детей от восьми до 17 лет, пенсий и других выплаты от Пенсионного фонда и пособий по безработице.В министерстве обратили внимание, что пособия беременным и одиноким родителям, воспитывающих детей от восьми до 17 лет, получить на почте нельзя, а единовременные пособия на детей школьного возраста могут быть переведены на карту любой платежной системы.

https://ria.ru/20210727/proekt-1743088399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карта "мир", россия, детские пособия, социальный навигатор