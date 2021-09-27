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Титов попросил проверить законность изъятий части пособий по беременности

Титов попросил проверить законность изъятий части пособий по беременности - РИА Новости, 27.09.2021

Титов попросил проверить законность изъятий части пособий по беременности

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T00:28

2021-09-27T00:28

2021-09-27T11:43

общество

борис титов

россия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить законность и обоснованность требований ФСС об уменьшении минимального размера пособия по беременности и родам, сообщили в пресс-службе омбудсмена.В пресс-службе рассказали, что поводом для письма омбудсмена стало обращение от компании "Деловые отношения" из Воронежа: один из ее клиентов получил от регионального отделения ФСС России требование вернуть в бюджет денежные средства в размере 50 процентов от пособия по беременности и родам, выплаченного сотруднице, работавшей на 0,5 ставки.В итоге от работодателя потребовали вернуть в бюджет половину от минимальной месячной ставки пособия."При обжаловании аналогичных требований подавляющее большинство судебных решений выносится в пользу работодателей и их сотрудников. В частности, суды признают правильным расчет пособия застрахованному лицу, работавшему на условиях неполного рабочего времени, исходя из среднего заработка, приравненного к минимальному размеру оплаты труда", — прокомментировал обращение Титов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210824/titov-1747080996.html

россия

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общество, борис титов, россия