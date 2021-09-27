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Титов попросил проверить законность изъятий части пособий по беременности
Титов попросил проверить законность изъятий части пособий по беременности - РИА Новости, 27.09.2021
Титов попросил проверить законность изъятий части пособий по беременности
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T00:28
2021-09-27T00:28
2021-09-27T11:43
общество
борис титов
россия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить законность и обоснованность требований ФСС об уменьшении минимального размера пособия по беременности и родам, сообщили в пресс-службе омбудсмена.В пресс-службе рассказали, что поводом для письма омбудсмена стало обращение от компании "Деловые отношения" из Воронежа: один из ее клиентов получил от регионального отделения ФСС России требование вернуть в бюджет денежные средства в размере 50 процентов от пособия по беременности и родам, выплаченного сотруднице, работавшей на 0,5 ставки.В итоге от работодателя потребовали вернуть в бюджет половину от минимальной месячной ставки пособия."При обжаловании аналогичных требований подавляющее большинство судебных решений выносится в пользу работодателей и их сотрудников. В частности, суды признают правильным расчет пособия застрахованному лицу, работавшему на условиях неполного рабочего времени, исходя из среднего заработка, приравненного к минимальному размеру оплаты труда", — прокомментировал обращение Титов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/titov-1747080996.html
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общество, борис титов, россия
00:28 27.09.2021 (обновлено: 11:43 27.09.2021)
Титов попросил проверить законность изъятий части пособий по беременности
Омбудсмен Титов попросил генпрокурора проверить законность изъятий пособий по беременности
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей Борис Титов
обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить законность и обоснованность требований ФСС об уменьшении минимального размера пособия по беременности и родам, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
"Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить законность практики отделений Фонда социального страхования Российской Федерации, которые выдвигают работодателям требования о возврате части пособия по беременности и родам", — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что поводом для письма омбудсмена стало обращение от компании "Деловые отношения" из Воронежа: один из ее клиентов получил от регионального отделения ФСС России требование вернуть в бюджет денежные средства в размере 50 процентов от пособия по беременности и родам, выплаченного сотруднице, работавшей на 0,5 ставки.
"В Фонде сослались на пункт 1.1. статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", предусматривающем, что если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени, то средний заработок для исчисления пособия определяется пропорционально продолжительности рабочего времени", — продолжили в сообщении.
В итоге от работодателя потребовали вернуть в бюджет половину от минимальной месячной ставки пособия.
"При обжаловании аналогичных требований подавляющее большинство судебных решений выносится в пользу работодателей и их сотрудников. В частности, суды признают правильным расчет пособия застрахованному лицу, работавшему на условиях неполного рабочего времени, исходя из среднего заработка, приравненного к минимальному размеру оплаты труда", — прокомментировал обращение Титов.