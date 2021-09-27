https://ria.ru/20210927/porcha-1752038730.html
В Свердловской области возбудили дело о порче земли нефтепродуктами
В Свердловской области возбудили дело о порче земли нефтепродуктами - РИА Новости, 27.09.2021
В Свердловской области возбудили дело о порче земли нефтепродуктами
Полиция в Свердловской области возбудила дело о порче нефтепродуктами земли в городе Верхняя Салда, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:46
2021-09-27T16:46
2021-09-27T17:53
происшествия
верхняя салда
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100051/44/1000514433_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b1cd662ada4bb0e1b5002c7b6658ac7.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости. Полиция в Свердловской области возбудила дело о порче нефтепродуктами земли в городе Верхняя Салда, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых."По материалам прокуратуры органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 254 УК РФ (порча земли). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.Виновным грозит до двух лет исправительных работ.По данным прокуратуры, порче подверглись территория общего пользования и земельные участки граждан. Установлено, что в ночь на 5 июля 2021 года вследствие выпадения обильных осадков - 122 миллиметров за 12 часов - на территории Верхнесалдииского городского округа, городского округа Нижняя Салда, Горноуральского городского округа Свердловской области зафиксирован резкий подъем уровня воды в водохранилищах.В результате проведенных обследований территории совместно со специалистами министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Уральского межрегионального управления Росприроднадзора установлено загрязнение почвы нефтепродуктами на территории города Верхняя Салда.В результате отбора проб почвы с правового берега реки Салда установлено превышение в почве предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ: алюминия - в 1,6 раза, ванадия - в 0,6 раза, железа - в 0,9 раза, калия - в 1,3 раза, кальция - в 0,8 раза, магния - в 0,3 раза, марганца - в 0,7 раза, меди - в 0,4 раза, натрия - в 1,4 раза, нефтепродуктов - в 1,6 раза, никеля - в 3,4 раза, свинца - в 0,1 раза, серы - в 3,3 раза, титана - в 0,8 раза, фосфора - в 1,1 раза, хрома – в 0,2 раза, цинка - в 0,7 раза.Согласно справке министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, суммарный размер вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды, в результате загрязнения составил 10,7 миллиона рублей, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210913/voda-1749817407.html
https://ria.ru/20210921/delo-1751120381.html
верхняя салда
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100051/44/1000514433_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5caeb0bc757860e39213a57b5e0b6654.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, верхняя салда, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия
16:46 27.09.2021 (обновлено: 17:53 27.09.2021)
В Свердловской области возбудили дело о порче земли нефтепродуктами
В Свердловской области возбудили дело о порче нефтепродуктами земли в городе Верхняя Салда
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен - РИА Новости.
Полиция в Свердловской области
возбудила дело о порче нефтепродуктами земли в городе Верхняя Салда
, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД
по Свердловской области Валерий Горелых.
"По материалам прокуратуры органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 254 УК РФ
(порча земли). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.
Виновным грозит до двух лет исправительных работ.
По данным прокуратуры, порче подверглись территория общего пользования и земельные участки граждан. Установлено, что в ночь на 5 июля 2021 года вследствие выпадения обильных осадков - 122 миллиметров за 12 часов - на территории Верхнесалдииского городского округа, городского округа Нижняя Салда, Горноуральского городского округа Свердловской области зафиксирован резкий подъем уровня воды в водохранилищах.
В результате проведенных обследований территории совместно со специалистами министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Уральского межрегионального управления Росприроднадзора
установлено загрязнение почвы нефтепродуктами на территории города Верхняя Салда.
В результате отбора проб почвы с правового берега реки Салда установлено превышение в почве предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ: алюминия - в 1,6 раза, ванадия - в 0,6 раза, железа - в 0,9 раза, калия - в 1,3 раза, кальция - в 0,8 раза, магния - в 0,3 раза, марганца - в 0,7 раза, меди - в 0,4 раза, натрия - в 1,4 раза, нефтепродуктов - в 1,6 раза, никеля - в 3,4 раза, свинца - в 0,1 раза, серы - в 3,3 раза, титана - в 0,8 раза, фосфора - в 1,1 раза, хрома – в 0,2 раза, цинка - в 0,7 раза.
Согласно справке министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, суммарный размер вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды, в результате загрязнения составил 10,7 миллиона рублей, уточняется в сообщении.