https://ria.ru/20210927/poisk-1751925297.html

В Приморье пропали три туристки

В Приморье пропали три туристки - РИА Новости, 27.09.2021

В Приморье пропали три туристки

Три туристки пропали в окрестностях горы Фалаза в Приморье, спасатели отправились на их поиски, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T03:54

2021-09-27T03:54

2021-09-27T10:16

приморский край

шкотовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Три туристки пропали в окрестностях горы Фалаза в Приморье, спасатели отправились на их поиски, сообщает региональный главк МЧС.Гора Фалаза, расположенная в Шкотовском районе Приморского края вблизи села Анисимовка, считается одной из красивейших вершин региона. Высота - 1279 метров, набор высоты составляет 1100 метров. Это первый "тысячник" Приморья, который стремятся покорить начинающие спортсмены и любители. Здесь проложено множество маршрутов различной сложности.Для поисков на место предполагаемого маршрута движения группы направлены спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю, а также сотрудники полиции.Всего к поискам привлечены восемь человек и три единицы техники.

https://ria.ru/20210923/mchs-1751538261.html

приморский край

шкотовский район

россия

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приморский край, шкотовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, новости - туризм, туристы, туризм