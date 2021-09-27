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В Приморье пропали три туристки
В Приморье пропали три туристки - РИА Новости, 27.09.2021
В Приморье пропали три туристки
Три туристки пропали в окрестностях горы Фалаза в Приморье, спасатели отправились на их поиски, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T03:54
2021-09-27T03:54
2021-09-27T10:16
приморский край
шкотовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Три туристки пропали в окрестностях горы Фалаза в Приморье, спасатели отправились на их поиски, сообщает региональный главк МЧС.Гора Фалаза, расположенная в Шкотовском районе Приморского края вблизи села Анисимовка, считается одной из красивейших вершин региона. Высота - 1279 метров, набор высоты составляет 1100 метров. Это первый "тысячник" Приморья, который стремятся покорить начинающие спортсмены и любители. Здесь проложено множество маршрутов различной сложности.Для поисков на место предполагаемого маршрута движения группы направлены спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю, а также сотрудники полиции.Всего к поискам привлечены восемь человек и три единицы техники.
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приморский край, шкотовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, новости - туризм, туристы, туризм
03:54 27.09.2021 (обновлено: 10:16 27.09.2021)
В Приморье пропали три туристки
В Приморье в районе горы Фалаза пропали три туристки, спасатели отправились на их поиски