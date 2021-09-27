https://ria.ru/20210927/poezd-1752068963.html

Первый контейнерный поезд из Татарстана прибыл в порт Санкт-Петербурга

Первый контейнерный поезд из Татарстана прибыл в порт Санкт-Петербурга - РИА Новости, 27.09.2021

Первый контейнерный поезд из Татарстана прибыл в порт Санкт-Петербурга

Первый контейнерный поезд прибыл из Татарстана в порт Санкт-Петербурга, регулярное движение контейнерных поездов по данному кольцевому маршруту запущено,... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T19:07

2021-09-27T19:07

2021-09-27T19:07

республика татарстан

экономика

санкт-петербург

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

фарид абдулганиев

россия

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КАЗАНЬ, 27 сен - РИА Новости. Первый контейнерный поезд прибыл из Татарстана в порт Санкт-Петербурга, регулярное движение контейнерных поездов по данному кольцевому маршруту запущено, сообщает аппарат уполномоченного при президенте республики по защите прав предпринимателей.Президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор "Maersk Восточная Европа" Жолт Катона в июне этого года подписали соглашение о стратегическом партнерстве по развитию международных контейнерных перевозок на территории республики. Документ предусматривает создание регулярных контейнерных маршрутов между Татарстаном и крупнейшими российскими портами, подключение татарстанских предприятий к глобальным цифровым платформам Maersk по заказу и организации международных перевозок."В порт Санкт-Петербурга прибыл первый контейнерный поезд из Татарстана. После разгрузки поезда 57 40-футовых контейнеров с татарстанскими экспортными товарами были доставлены на морской контейнеровоз компании Maersk и отправлены зарубежным заказчикам. ... Таким образом дан старт регулярному движению контейнерных поездов по кольцевому маршруту "порт Санкт-Петербург - Татарстан (Елабуга) - порт Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.Теперь, как отмечается, импортные грузы для татарстанских предприятий могут доставляться в контейнерах по фиксированному расписанию "до двери" в республике, а продукция татарстанских экспортеров - в обратном направлении конечным покупателям на зарубежные рынки. Вместимость поезда составляет порядка 60 контейнеров, отправки будут осуществляться еженедельно, транзитное время в пути по маршруту - четверо суток.Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев отметил, что до сегодняшнего дня республика не была включена в глобальную сеть контейнерных грузоперевозок, это делало экспортные и импортные операции предприятий менее конкурентными на международном рынке. По его словам, расширение рынков сбыта товаров местных предпринимателей находится в фокусе внимания руководства республики. В настоящее время одной из важных задач является упрощение логистических процедур, а также снижение стоимости транспортных услуг. Контейнерные перевозки как раз отвечают этим требованиям.В дальнейших планах компании Maersk и Татарстана, как сообщил Катона, запуск контейнерных поездов в республику и обратно из портов Новороссийск и Находка. Также прорабатываются прямые железнодорожные отправки товаров между Татарстаном и Китаем.

https://ria.ru/20210924/aktsii-1751689769.html

https://ria.ru/20210924/tatarstan-1751677459.html

санкт-петербург

республика татарстан (татарстан)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, санкт-петербург, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, фарид абдулганиев, россия