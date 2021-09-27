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Многодетный отец из Башкирии получил 7,5 года за изнасилование школьницы
Многодетный отец из Башкирии получил 7,5 года за изнасилование школьницы - РИА Новости, 27.09.2021
Многодетный отец из Башкирии получил 7,5 года за изнасилование школьницы
Многодетный отец из башкирского села осужден на 7,5 лет колонии строгого режима за надругательство над подружкой своей дочери, приговор вступил в законную силу, РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:02
2021-09-27T16:02
2021-09-27T16:02
происшествия
салаватский район
республика башкортостан
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Многодетный отец из башкирского села осужден на 7,5 лет колонии строгого режима за надругательство над подружкой своей дочери, приговор вступил в законную силу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Салаватского межрайонного суда Башкирии.Как следует из материалов дела, в апреле 2021 года 36-летний отец четверых детей в деревне Ахуново Салаватского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в своем доме совершил насильственные действия сексуального характера в отношении подруги своей дочери, достоверно зная, что потерпевшая не достигла двенадцатилетнего возраста."Суд признал мужчину виновным и с учетом смягчающих обстоятельств – признания вины и чистосердечного раскаяния в содеянном, наличия на иждивении престарелой матери, одного несовершеннолетнего ребенка и трех малолетних детей, один из которых страдает хронической болезнью - назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.Приговор вступил в законную силу. "Жалоб ни от осужденного, ни от представителей потерпевшей, ни от гособвинителя не поступали", - пояснила собеседница агентства.Местные СМИ писали, что потерпевшей 11 лет.
https://ria.ru/20210926/rebenok-1751914579.html
салаватский район
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происшествия, салаватский район, республика башкортостан
Многодетный отец из Башкирии получил 7,5 года за изнасилование школьницы
Суд Башкирии осудил отца четверых детей на 7,5 лет колонии за изнасилование подруги дочери