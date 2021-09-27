16:21 27.09.2021 (обновлено: 16:23 27.09.2021)
РЭЦ возобновляет поддержку создания сервисных центров за рубежом
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр с 28 сентября начинает прием заявок на возмещение затрат по послепродажному обслуживанию за границей, сообщает РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ).
Последний день приема заявок - 28 октября 2021 года.
"Претендовать на получение специальной программы поддержки могут промышленные предприятия, поставляющие свою продукцию за рубеж. Для этого компании-экспортеру нужно пройти конкурсный отбор, который проводит Минпромторг России при содействии Российского экспортного центра. Максимальный объем компенсации на один проект составляет 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что средства можно направить на создание сервисных центров в иностранных государствах, а также на приобретение оборудования для них и подготовку персонала.
"Одним из основных сдерживающих факторов для развития экспорта продукции автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения является отсутствие у отечественных производителей сервисно-дилерской сети в других странах, что не позволяет оперативно проводить сервисное обслуживание в течение всего срока службы продукции. И наша задача - предложить действенный инструмент поддержки, способный повлиять на создание такой системы послепродажного обслуживания по ключевым отраслям промышленности. Так, РЭЦ с Минпромторгом России выступили с инициативой перезапустить программу поддержки, существовавшую в 2018 году", — отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Отечественные производители смогут компенсировать до 50% затрат в период до 36 месяцев с даты подачи заявки на участие в конкурсе, включая 6 месяцев до даты подачи (принимаются фактически понесенные затраты на аренду помещений, используемых в рамках послепродажного облуживания).
Подать заявку на участие в конкурсе и документы для получения компенсаций нужно в электронном виде с использованием Государственной информационной системы промышленности Минпромторга России (ГИСП).
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