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РЭЦ возобновляет поддержку создания сервисных центров за рубежом
РЭЦ возобновляет поддержку создания сервисных центров за рубежом - РИА Новости, 27.09.2021
РЭЦ возобновляет поддержку создания сервисных центров за рубежом
Российский экспортный центр с 28 сентября начинает прием заявок на возмещение затрат по послепродажному обслуживанию за границей, сообщает РЭЦ (входит в... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:21
2021-09-27T16:23
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский экспортный центр
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр с 28 сентября начинает прием заявок на возмещение затрат по послепродажному обслуживанию за границей, сообщает РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ).Последний день приема заявок - 28 октября 2021 года."Претендовать на получение специальной программы поддержки могут промышленные предприятия, поставляющие свою продукцию за рубеж. Для этого компании-экспортеру нужно пройти конкурсный отбор, который проводит Минпромторг России при содействии Российского экспортного центра. Максимальный объем компенсации на один проект составляет 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.Там уточняется, что средства можно направить на создание сервисных центров в иностранных государствах, а также на приобретение оборудования для них и подготовку персонала.Отечественные производители смогут компенсировать до 50% затрат в период до 36 месяцев с даты подачи заявки на участие в конкурсе, включая 6 месяцев до даты подачи (принимаются фактически понесенные затраты на аренду помещений, используемых в рамках послепродажного облуживания).Подать заявку на участие в конкурсе и документы для получения компенсаций нужно в электронном виде с использованием Государственной информационной системы промышленности Минпромторга России (ГИСП).
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр, вэб.рф (вэб)
16:21 27.09.2021 (обновлено: 16:23 27.09.2021)
 

РЭЦ возобновляет поддержку создания сервисных центров за рубежом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр с 28 сентября начинает прием заявок на возмещение затрат по послепродажному обслуживанию за границей, сообщает РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ).
Последний день приема заявок - 28 октября 2021 года.
"Претендовать на получение специальной программы поддержки могут промышленные предприятия, поставляющие свою продукцию за рубеж. Для этого компании-экспортеру нужно пройти конкурсный отбор, который проводит Минпромторг России при содействии Российского экспортного центра. Максимальный объем компенсации на один проект составляет 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.
Там уточняется, что средства можно направить на создание сервисных центров в иностранных государствах, а также на приобретение оборудования для них и подготовку персонала.
"Одним из основных сдерживающих факторов для развития экспорта продукции автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения является отсутствие у отечественных производителей сервисно-дилерской сети в других странах, что не позволяет оперативно проводить сервисное обслуживание в течение всего срока службы продукции. И наша задача - предложить действенный инструмент поддержки, способный повлиять на создание такой системы послепродажного обслуживания по ключевым отраслям промышленности. Так, РЭЦ с Минпромторгом России выступили с инициативой перезапустить программу поддержки, существовавшую в 2018 году", — отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Отечественные производители смогут компенсировать до 50% затрат в период до 36 месяцев с даты подачи заявки на участие в конкурсе, включая 6 месяцев до даты подачи (принимаются фактически понесенные затраты на аренду помещений, используемых в рамках послепродажного облуживания).
Подать заявку на участие в конкурсе и документы для получения компенсаций нужно в электронном виде с использованием Государственной информационной системы промышленности Минпромторга России (ГИСП).
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 18:50
РЭЦ выяснил пожелания экспортеров по развитию ИС "Одно окно"
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российский экспортный центрВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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