https://ria.ru/20210927/podderzhka-1752030762.html

РЭЦ возобновляет поддержку создания сервисных центров за рубежом

РЭЦ возобновляет поддержку создания сервисных центров за рубежом - РИА Новости, 27.09.2021

РЭЦ возобновляет поддержку создания сервисных центров за рубежом

Российский экспортный центр с 28 сентября начинает прием заявок на возмещение затрат по послепродажному обслуживанию за границей, сообщает РЭЦ (входит в... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T16:21

2021-09-27T16:21

2021-09-27T16:23

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российский экспортный центр

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр с 28 сентября начинает прием заявок на возмещение затрат по послепродажному обслуживанию за границей, сообщает РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ).Последний день приема заявок - 28 октября 2021 года."Претендовать на получение специальной программы поддержки могут промышленные предприятия, поставляющие свою продукцию за рубеж. Для этого компании-экспортеру нужно пройти конкурсный отбор, который проводит Минпромторг России при содействии Российского экспортного центра. Максимальный объем компенсации на один проект составляет 1 миллиард рублей", - говорится в сообщении.Там уточняется, что средства можно направить на создание сервисных центров в иностранных государствах, а также на приобретение оборудования для них и подготовку персонала.Отечественные производители смогут компенсировать до 50% затрат в период до 36 месяцев с даты подачи заявки на участие в конкурсе, включая 6 месяцев до даты подачи (принимаются фактически понесенные затраты на аренду помещений, используемых в рамках послепродажного облуживания).Подать заявку на участие в конкурсе и документы для получения компенсаций нужно в электронном виде с использованием Государственной информационной системы промышленности Минпромторга России (ГИСП).

https://ria.ru/20210923/pozhelaniya-1751517367.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр, вэб.рф (вэб)