https://ria.ru/20210927/pfizer-1752088656.html
Pfizer начинает продвинутые испытания препарата от коронавируса
Pfizer начинает продвинутые испытания препарата от коронавируса - РИА Новости, 27.09.2021
Pfizer начинает продвинутые испытания препарата от коронавируса
Фармацевтическая компания Pfizer сообщила в понедельник в пресс-релизе, что начинает продвинутые клинические испытания антивирусного препарата от COVID-19. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T23:07
2021-09-27T23:07
2021-09-27T23:07
распространение коронавируса
общество
сша
pfizer, inc.
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596998741_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_3fc0dc4e02b7089afb302188e1ad48b0.jpg
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Фармацевтическая компания Pfizer сообщила в понедельник в пресс-релизе, что начинает продвинутые клинические испытания антивирусного препарата от COVID-19.Препарат носит название PF-07321332, его предлагается применять в коктейле с антивирусным препаратом ритонавиром, который используется для лечения ВИЧ/СПИД.Речь идет о комбинированной второй-третьей фазе клинических испытаний.
https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751913082.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596998741_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7b7b8ff2f236c80db3b425f3eef67006.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сша, pfizer, inc., коронавирусы, коронавирус covid-19
Pfizer начинает продвинутые испытания препарата от коронавируса
Pfizer начинает продвинутые клинические испытания антивирусного препарата от COVID-19