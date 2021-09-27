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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210927/pfizer-1752088656.html
Pfizer начинает продвинутые испытания препарата от коронавируса
Pfizer начинает продвинутые испытания препарата от коронавируса - РИА Новости, 27.09.2021
Pfizer начинает продвинутые испытания препарата от коронавируса
Фармацевтическая компания Pfizer сообщила в понедельник в пресс-релизе, что начинает продвинутые клинические испытания антивирусного препарата от COVID-19. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T23:07
2021-09-27T23:07
распространение коронавируса
общество
сша
pfizer, inc.
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Фармацевтическая компания Pfizer сообщила в понедельник в пресс-релизе, что начинает продвинутые клинические испытания антивирусного препарата от COVID-19.Препарат носит название PF-07321332, его предлагается применять в коктейле с антивирусным препаратом ритонавиром, который используется для лечения ВИЧ/СПИД.Речь идет о комбинированной второй-третьей фазе клинических испытаний.
https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751913082.html
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общество, сша, pfizer, inc., коронавирусы, коронавирус covid-19
23:07 27.09.2021
 
Pfizer начинает продвинутые испытания препарата от коронавируса

Pfizer начинает продвинутые клинические испытания антивирусного препарата от COVID-19

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Фармацевтическая компания Pfizer сообщила в понедельник в пресс-релизе, что начинает продвинутые клинические испытания антивирусного препарата от COVID-19.
Препарат носит название PF-07321332, его предлагается применять в коктейле с антивирусным препаратом ритонавиром, который используется для лечения ВИЧ/СПИД.
Речь идет о комбинированной второй-третьей фазе клинических испытаний.
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
26 сентября, 22:11Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоСШАPfizer, Inc.КоронавирусыКоронавирус COVID-19
 
 
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