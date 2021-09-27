https://ria.ru/20210927/pfizer-1752088656.html

Pfizer начинает продвинутые испытания препарата от коронавируса

Pfizer начинает продвинутые испытания препарата от коронавируса - РИА Новости, 27.09.2021

Pfizer начинает продвинутые испытания препарата от коронавируса

Фармацевтическая компания Pfizer сообщила в понедельник в пресс-релизе, что начинает продвинутые клинические испытания антивирусного препарата от COVID-19. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T23:07

2021-09-27T23:07

2021-09-27T23:07

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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Фармацевтическая компания Pfizer сообщила в понедельник в пресс-релизе, что начинает продвинутые клинические испытания антивирусного препарата от COVID-19.Препарат носит название PF-07321332, его предлагается применять в коктейле с антивирусным препаратом ритонавиром, который используется для лечения ВИЧ/СПИД.Речь идет о комбинированной второй-третьей фазе клинических испытаний.

https://ria.ru/20210926/koronavirus-1751913082.html

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2021

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общество, сша, pfizer, inc., коронавирусы, коронавирус covid-19