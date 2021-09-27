https://ria.ru/20210927/peskov-1751984680.html

Москва и Берлин понимают необходимость диалога, заявил Песков

Москва и Берлин понимают необходимость диалога, заявил Песков - РИА Новости, 27.09.2021

Москва и Берлин понимают необходимость диалога, заявил Песков

Москва и Берлин не свободны от разногласий, но в России рассчитывают на понимание, что проблемы надо решать путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:05

2021-09-27T13:05

2021-09-27T13:09

политика

берлин (город)

германия

москва

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва и Берлин не свободны от разногласий, но в России рассчитывают на понимание, что проблемы надо решать путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не свободны от разногласий, но нас объединяет понимание того, что проблему можно и нужно решать только посредством диалога. Кроме того, Германия является очень крупным нашим торгово-экономическим и инвестиционным партнером", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают итоги выборов в Германии, и на что рассчитывают с точки зрения развития отношений.

https://ria.ru/20210927/germaniya-1751984246.html

берлин (город)

германия

москва

россия

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политика, берлин (город), германия, москва, дмитрий песков, россия