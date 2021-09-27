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Москва и Берлин понимают необходимость диалога, заявил Песков
Москва и Берлин понимают необходимость диалога, заявил Песков - РИА Новости, 27.09.2021
Москва и Берлин понимают необходимость диалога, заявил Песков
Москва и Берлин не свободны от разногласий, но в России рассчитывают на понимание, что проблемы надо решать путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:05
2021-09-27T13:09
политика
берлин (город)
германия
москва
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва и Берлин не свободны от разногласий, но в России рассчитывают на понимание, что проблемы надо решать путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не свободны от разногласий, но нас объединяет понимание того, что проблему можно и нужно решать только посредством диалога. Кроме того, Германия является очень крупным нашим торгово-экономическим и инвестиционным партнером", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают итоги выборов в Германии, и на что рассчитывают с точки зрения развития отношений.
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берлин (город)
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политика, берлин (город), германия, москва, дмитрий песков, россия
13:05 27.09.2021 (обновлено: 13:09 27.09.2021)
 
Москва и Берлин понимают необходимость диалога, заявил Песков

Песков: Москву и Берлин объединяет понимание, что разногласия надо решать только в диалоге

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва и Берлин не свободны от разногласий, но в России рассчитывают на понимание, что проблемы надо решать путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не свободны от разногласий, но нас объединяет понимание того, что проблему можно и нужно решать только посредством диалога. Кроме того, Германия является очень крупным нашим торгово-экономическим и инвестиционным партнером", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают итоги выборов в Германии, и на что рассчитывают с точки зрения развития отношений.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
13:04
Россия заинтересована в развитии отношений с Германией, заявил Песков
 
ПолитикаБерлин (город)ГерманияМоскваДмитрий ПесковРоссия
 
 
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