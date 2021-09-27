https://ria.ru/20210927/perm-1751934421.html

Из Перми выслали около 50 узбекистанцев из-за пьянства на работе

Из Перми выслали около 50 узбекистанцев из-за пьянства на работе - РИА Новости, 27.09.2021

Из Перми выслали около 50 узбекистанцев из-за пьянства на работе

Около 50 трудовых мигрантов из Узбекистана, работавших в Перми по организованному набору, были отправлены домой из-за систематического пьянства, сообщает в... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T08:42

2021-09-27T08:42

2021-09-27T08:43

общество

пермь

узбекистан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744146761_0:293:2608:1760_1920x0_80_0_0_0f0fbfb9090cca49124f94442428f3ef.jpg

ТАШКЕНТ, 27 сен – РИА Новости. Около 50 трудовых мигрантов из Узбекистана, работавших в Перми по организованному набору, были отправлены домой из-за систематического пьянства, сообщает в понедельник пресс-служба агентства по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений республики.По данным пресс-службы, в мае агентство и российское ООО "Ресурс +" подписали соглашение об организованном наборе граждан Узбекистана на работу на строительных объектах в Перми. Всего было привлечено 410 узбекистанцев."Однако 47 граждан, направленных на работу, не выполнили требования трудового договора, нарушив свои обязательства. В частности, из-за регулярного употребления алкоголя на рабочем месте трудовые договора с ними были расторгнуты и они были возвращены на родину", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальным данным узбекской стороны, на конец 2020 года, на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России. По данным агентства, в январе-августе 2021 года 51,7 тысячи граждан Узбекистана были трудоустроены в РФ за счет оргнабора.

https://ria.ru/20210926/migranty-1751835288.html

пермь

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пермь, узбекистан, россия