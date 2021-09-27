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Из Перми выслали около 50 узбекистанцев из-за пьянства на работе
Из Перми выслали около 50 узбекистанцев из-за пьянства на работе - РИА Новости, 27.09.2021
Из Перми выслали около 50 узбекистанцев из-за пьянства на работе
Около 50 трудовых мигрантов из Узбекистана, работавших в Перми по организованному набору, были отправлены домой из-за систематического пьянства, сообщает в... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T08:42
2021-09-27T08:43
общество
пермь
узбекистан
россия
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ТАШКЕНТ, 27 сен – РИА Новости. Около 50 трудовых мигрантов из Узбекистана, работавших в Перми по организованному набору, были отправлены домой из-за систематического пьянства, сообщает в понедельник пресс-служба агентства по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений республики.По данным пресс-службы, в мае агентство и российское ООО "Ресурс +" подписали соглашение об организованном наборе граждан Узбекистана на работу на строительных объектах в Перми. Всего было привлечено 410 узбекистанцев."Однако 47 граждан, направленных на работу, не выполнили требования трудового договора, нарушив свои обязательства. В частности, из-за регулярного употребления алкоголя на рабочем месте трудовые договора с ними были расторгнуты и они были возвращены на родину", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальным данным узбекской стороны, на конец 2020 года, на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России. По данным агентства, в январе-августе 2021 года 51,7 тысячи граждан Узбекистана были трудоустроены в РФ за счет оргнабора.
https://ria.ru/20210926/migranty-1751835288.html
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общество, пермь, узбекистан, россия
08:42 27.09.2021 (обновлено: 08:43 27.09.2021)
 
Из Перми выслали около 50 узбекистанцев из-за пьянства на работе

Из Перми на родину выслали около 50 узбекистанцев из-за пьянства на работе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабочий во время работ по благоустройству
Рабочий во время работ по благоустройству - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТАШКЕНТ, 27 сен – РИА Новости. Около 50 трудовых мигрантов из Узбекистана, работавших в Перми по организованному набору, были отправлены домой из-за систематического пьянства, сообщает в понедельник пресс-служба агентства по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений республики.
По данным пресс-службы, в мае агентство и российское ООО "Ресурс +" подписали соглашение об организованном наборе граждан Узбекистана на работу на строительных объектах в Перми. Всего было привлечено 410 узбекистанцев.
"Однако 47 граждан, направленных на работу, не выполнили требования трудового договора, нарушив свои обязательства. В частности, из-за регулярного употребления алкоголя на рабочем месте трудовые договора с ними были расторгнуты и они были возвращены на родину", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальным данным узбекской стороны, на конец 2020 года, на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России. По данным агентства, в январе-августе 2021 года 51,7 тысячи граждан Узбекистана были трудоустроены в РФ за счет оргнабора.
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