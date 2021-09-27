https://ria.ru/20210927/pantsir-1752084871.html
Боевики атаковали авиабазу Хмеймим
Боевики атаковали авиабазу Хмеймим - РИА Новости, 27.09.2021
Боевики атаковали авиабазу Хмеймим
Боевики из Идлиба запустили беспилотник в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T22:05
2021-09-27T22:05
2021-09-27T23:10
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панцирь-с1
армия россии
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Боевики из Идлиба запустили беспилотник в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, в понедельник в 12:30 средства контроля воздушного пространства базы обнаружили БПЛА."Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель уничтожена на удалении от авиабазы", — сказал контр-адмирал.Пострадавших или материального ущерба нет."Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — добавил Кулить.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011-го. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210924/siriya-1751625484.html
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в мире, сирия, панцирь-с1, армия россии
22:05 27.09.2021 (обновлено: 23:10 27.09.2021)
Боевики атаковали авиабазу Хмеймим
Российский "Панцирь-С" сбил БПЛА боевиков, нацеленный на авиабазу Хмеймим в Идлибе