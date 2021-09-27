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Боевики атаковали авиабазу Хмеймим
Боевики атаковали авиабазу Хмеймим - РИА Новости, 27.09.2021
Боевики атаковали авиабазу Хмеймим
Боевики из Идлиба запустили беспилотник в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T22:05
2021-09-27T23:10
в мире
сирия
панцирь-с1
армия россии
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Боевики из Идлиба запустили беспилотник в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, в понедельник в 12:30 средства контроля воздушного пространства базы обнаружили БПЛА."Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель уничтожена на удалении от авиабазы", — сказал контр-адмирал.Пострадавших или материального ущерба нет."Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — добавил Кулить.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011-го. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сирия, панцирь-с1, армия россии
22:05 27.09.2021 (обновлено: 23:10 27.09.2021)
 
Боевики атаковали авиабазу Хмеймим

Российский "Панцирь-С" сбил БПЛА боевиков, нацеленный на авиабазу Хмеймим в Идлибе

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкАвиабаза Хмеймим в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Боевики из Идлиба запустили беспилотник в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.
По его словам, в понедельник в 12:30 средства контроля воздушного пространства базы обнаружили БПЛА.
"Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель уничтожена на удалении от авиабазы", — сказал контр-адмирал.
Пострадавших или материального ущерба нет.
"Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — добавил Кулить.
Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011-го. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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