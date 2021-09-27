https://ria.ru/20210927/pandemiya-1752014369.html

Путин призвал выработать алгоритмы на случай новых пандемий

Путин призвал выработать алгоритмы на случай новых пандемий - РИА Новости, 27.09.2021

Путин призвал выработать алгоритмы на случай новых пандемий

Президент России Владимир Путин считает, что надо использовать опыт, наработанный за время пандемии, для создания алгоритма действий в случае повторения... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:56

2021-09-27T14:56

2021-09-27T15:14

владимир путин

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что надо использовать опыт, наработанный за время пандемии, для создания алгоритма действий в случае повторения подобных угроз в будущем."Эпидемия коронавирусной инфекции, охватившая в прошлом году все страны мира, привела к серьезным ограничениям в общественной жизни, закрытию государственных границ, вынужденному снижению деловой активности. Соответственно, мы реализовали принципиально новые масштабные меры поддержки экономики и граждан, но в подобных условиях, конечно, необходимы быстрые корректировки и донастройки планов и программ", - заявил президент.По его словам, "в целом на этот раз получилось ввести такие быстрые изменения, эффективно сработавшие"."...Но нужно, чтобы это было уже не в ручном управлении сделано на будущее, если такие ситуации будут возникать, чтобы мы использовали имеющиеся у нас наработки для того, чтобы отработать алгоритм действия фактически в автоматическом режиме", - сказал Путин на заседании Совбеза России.

https://ria.ru/20210824/pandemiya-1747002402.html

https://ria.ru/20210914/pandemiya-1750018956.html

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владимир путин, общество, здоровье - общество, россия