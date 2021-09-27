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Путин призвал выработать алгоритмы на случай новых пандемий
Путин призвал выработать алгоритмы на случай новых пандемий - РИА Новости, 27.09.2021
Путин призвал выработать алгоритмы на случай новых пандемий
Президент России Владимир Путин считает, что надо использовать опыт, наработанный за время пандемии, для создания алгоритма действий в случае повторения... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:56
2021-09-27T15:14
владимир путин
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здоровье - общество
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что надо использовать опыт, наработанный за время пандемии, для создания алгоритма действий в случае повторения подобных угроз в будущем."Эпидемия коронавирусной инфекции, охватившая в прошлом году все страны мира, привела к серьезным ограничениям в общественной жизни, закрытию государственных границ, вынужденному снижению деловой активности. Соответственно, мы реализовали принципиально новые масштабные меры поддержки экономики и граждан, но в подобных условиях, конечно, необходимы быстрые корректировки и донастройки планов и программ", - заявил президент.По его словам, "в целом на этот раз получилось ввести такие быстрые изменения, эффективно сработавшие"."...Но нужно, чтобы это было уже не в ручном управлении сделано на будущее, если такие ситуации будут возникать, чтобы мы использовали имеющиеся у нас наработки для того, чтобы отработать алгоритм действия фактически в автоматическом режиме", - сказал Путин на заседании Совбеза России.
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владимир путин, общество, здоровье - общество, россия
14:56 27.09.2021 (обновлено: 15:14 27.09.2021)
 
Путин призвал выработать алгоритмы на случай новых пандемий

Путин: надо выработать алгоритмы действий на случай повторения угроз пандемии

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что надо использовать опыт, наработанный за время пандемии, для создания алгоритма действий в случае повторения подобных угроз в будущем.
"Эпидемия коронавирусной инфекции, охватившая в прошлом году все страны мира, привела к серьезным ограничениям в общественной жизни, закрытию государственных границ, вынужденному снижению деловой активности. Соответственно, мы реализовали принципиально новые масштабные меры поддержки экономики и граждан, но в подобных условиях, конечно, необходимы быстрые корректировки и донастройки планов и программ", - заявил президент.
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По его словам, "в целом на этот раз получилось ввести такие быстрые изменения, эффективно сработавшие".
"...Но нужно, чтобы это было уже не в ручном управлении сделано на будущее, если такие ситуации будут возникать, чтобы мы использовали имеющиеся у нас наработки для того, чтобы отработать алгоритм действия фактически в автоматическом режиме", - сказал Путин на заседании Совбеза России.
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