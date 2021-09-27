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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210927/pamyatnik-1751983492.html
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Табакову
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Табакову - РИА Новости, 27.09.2021
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Табакову
Памятник народному артисту СССР Олегу Табакову отражает его жизнелюбие и жизнерадостность, считает вдова артиста актриса Марина Зудина. Об этом она рассказала... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:02
2021-09-27T13:02
культура
олег табаков
владимир машков
марина зудина
новости культуры
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Памятник народному артисту СССР Олегу Табакову отражает его жизнелюбие и жизнерадостность, считает вдова артиста актриса Марина Зудина. Об этом она рассказала на церемонии открытия памятника на Новодевичьем кладбище.Художник Николай Симонов и скульптор Андрей Налич создали композицию из темно-зеленого мрамора и стекла."Очень сложно было совместить кладбищенский памятник и в то же время передать жизнелюбие Олега Павловича. Мне хотелось, чтобы в памятнике была жизнь. Зеленый — это цвет жизни, кроме того, сочетание стекла и мрамора очень необычное. Наверное, мы первые на Новодевичьем совместили стекло и камень в одном памятнике", — поделилась Зудина.В церемонии открытия памятника также приняли участие Ирина Апексимова, Владимир Машков, Евгений Миронов, а также дети Олега Табакова, ученики и творческая группа, работавшая над памятником."Олег Павлович как-то сказал фразу: "Смысл жизни в том, что жизнь на тебе не заканчивается". Здесь собрались друзья, близкие, ученики Олега Павловича. Что важно, здесь также присутствуют ученики его учеников. Этот творческий путь, который запустил Олег, не только продолжается, но и каждый раз начинается заново", — отметил актер и режиссер, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.Олег Табаков — народный артист СССР, известный советский и российский актер и режиссер. Табаков ушел из жизни 12 марта 2018 года в Москве.
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олег табаков, владимир машков, марина зудина, новости культуры
13:02 27.09.2021
 
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Табакову

На Новодевичьем кладбище открыли памятник Табакову

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПамятник актеру и режиссеру Олегу Табакову на его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве
Памятник актеру и режиссеру Олегу Табакову на его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Памятник народному артисту СССР Олегу Табакову отражает его жизнелюбие и жизнерадостность, считает вдова артиста актриса Марина Зудина. Об этом она рассказала на церемонии открытия памятника на Новодевичьем кладбище.
Художник Николай Симонов и скульптор Андрей Налич создали композицию из темно-зеленого мрамора и стекла.
"Очень сложно было совместить кладбищенский памятник и в то же время передать жизнелюбие Олега Павловича. Мне хотелось, чтобы в памятнике была жизнь. Зеленый — это цвет жизни, кроме того, сочетание стекла и мрамора очень необычное. Наверное, мы первые на Новодевичьем совместили стекло и камень в одном памятнике", — поделилась Зудина.
В церемонии открытия памятника также приняли участие Ирина Апексимова, Владимир Машков, Евгений Миронов, а также дети Олега Табакова, ученики и творческая группа, работавшая над памятником.
"Олег Павлович как-то сказал фразу: "Смысл жизни в том, что жизнь на тебе не заканчивается". Здесь собрались друзья, близкие, ученики Олега Павловича. Что важно, здесь также присутствуют ученики его учеников. Этот творческий путь, который запустил Олег, не только продолжается, но и каждый раз начинается заново", — отметил актер и режиссер, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.
Олег Табаков — народный артист СССР, известный советский и российский актер и режиссер. Табаков ушел из жизни 12 марта 2018 года в Москве.
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КультураОлег ТабаковВладимир МашковМарина ЗудинаНовости культуры
 
 
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