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СДПГ увеличила отрыв от ХДС/ХСС на выборах в бундестаг
СДПГ увеличила отрыв от ХДС/ХСС на выборах в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021
СДПГ увеличила отрыв от ХДС/ХСС на выборах в бундестаг
Социал-демократическая партия Германии увеличила отрыв от блока Христиаско-демократического и Христианско-социального союзов до одного процентного пункта,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T02:12
2021-09-27T03:06
в мире
германия
христианско-социальный союз
выборы в парламент германии
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии увеличила отрыв от блока Христиаско-демократического и Христианско-социального союзов до одного процентного пункта, набирая 25,7% голосов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК из более чем 80% округов.ХДС/ХСС набирают 24,7%, что является худшим в истории результатом для этого блока. Третьими идут "Зеленые" с 14%, далее - "Свободная демократическая партия" с 11,5%, за ними "Альтернатива для Германии" с 10,7%. "Левые" предварительно получают 4,6%. Малым партиям, которые не преодолели пятипроцентный барьер, отданы 8,8% голосов.Предварительные результаты могут быть скорректированы - они не учитывают распределение голосов за партии, не преодолевшие пятипроцентный барьер, и перераспределение мандатов в соответствии с разницей между прямыми мандатами, полученными партиями, и их результатами в голосовании по партийным спискам.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Телеканал ZDF по состоянию на 23.34 местного времени (00.34 понедельника мск), дает следующий прогноз: 26% у СДПГ, 24,2% у ХДС/ХСС, 14,3% у "Зеленых", 11,5% у свободных демократов, 10,6% у "Альтернативы для Германии" и 5% у "Левых".Меркель в этом году не избиралась в бундестаг и, как ожидается, покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер. Главные претенденты на пост - кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.
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в мире, германия, христианско-социальный союз, выборы в парламент германии, хдс/хсс
02:12 27.09.2021 (обновлено: 03:06 27.09.2021)
 
СДПГ увеличила отрыв от ХДС/ХСС на выборах в бундестаг

СДПГ увеличила отрыв от ХДС/ХСС до одного процентного пункта на выборах в бундестаг

© REUTERS / Wolfgang RattayИзбиратели стоят в очереди, что проголосовать на парламентских выборах в Германии
Избиратели стоят в очереди, что проголосовать на парламентских выборах в Германии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии увеличила отрыв от блока Христиаско-демократического и Христианско-социального союзов до одного процентного пункта, набирая 25,7% голосов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК из более чем 80% округов.
ХДС/ХСС набирают 24,7%, что является худшим в истории результатом для этого блока. Третьими идут "Зеленые" с 14%, далее - "Свободная демократическая партия" с 11,5%, за ними "Альтернатива для Германии" с 10,7%. "Левые" предварительно получают 4,6%. Малым партиям, которые не преодолели пятипроцентный барьер, отданы 8,8% голосов.
Предварительные результаты могут быть скорректированы - они не учитывают распределение голосов за партии, не преодолевшие пятипроцентный барьер, и перераспределение мандатов в соответствии с разницей между прямыми мандатами, полученными партиями, и их результатами в голосовании по партийным спискам.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Телеканал ZDF по состоянию на 23.34 местного времени (00.34 понедельника мск), дает следующий прогноз: 26% у СДПГ, 24,2% у ХДС/ХСС, 14,3% у "Зеленых", 11,5% у свободных демократов, 10,6% у "Альтернативы для Германии" и 5% у "Левых".
Меркель в этом году не избиралась в бундестаг и, как ожидается, покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер. Главные претенденты на пост - кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.
Лидер Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц после объявления результатов экзит-поллов на выборах в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 23:25
Немцы не хотят правительства ХДС/ХСС, заявил кандидат в канцлеры от СДПГ
 
В миреГерманияХристианско-социальный союзВыборы в парламент ГерманииХДС/ХСС
 
 
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