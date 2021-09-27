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СДПГ увеличила отрыв от ХДС/ХСС на выборах в бундестаг

СДПГ увеличила отрыв от ХДС/ХСС на выборах в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021

СДПГ увеличила отрыв от ХДС/ХСС на выборах в бундестаг

Социал-демократическая партия Германии увеличила отрыв от блока Христиаско-демократического и Христианско-социального союзов до одного процентного пункта,... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T02:12

2021-09-27T02:12

2021-09-27T03:06

в мире

германия

христианско-социальный союз

выборы в парламент германии

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии увеличила отрыв от блока Христиаско-демократического и Христианско-социального союзов до одного процентного пункта, набирая 25,7% голосов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК из более чем 80% округов.ХДС/ХСС набирают 24,7%, что является худшим в истории результатом для этого блока. Третьими идут "Зеленые" с 14%, далее - "Свободная демократическая партия" с 11,5%, за ними "Альтернатива для Германии" с 10,7%. "Левые" предварительно получают 4,6%. Малым партиям, которые не преодолели пятипроцентный барьер, отданы 8,8% голосов.Предварительные результаты могут быть скорректированы - они не учитывают распределение голосов за партии, не преодолевшие пятипроцентный барьер, и перераспределение мандатов в соответствии с разницей между прямыми мандатами, полученными партиями, и их результатами в голосовании по партийным спискам.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Телеканал ZDF по состоянию на 23.34 местного времени (00.34 понедельника мск), дает следующий прогноз: 26% у СДПГ, 24,2% у ХДС/ХСС, 14,3% у "Зеленых", 11,5% у свободных демократов, 10,6% у "Альтернативы для Германии" и 5% у "Левых".Меркель в этом году не избиралась в бундестаг и, как ожидается, покинет должность после того, как будет сформирована правящая коалиция и назначен новый канцлер. Главные претенденты на пост - кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.

https://ria.ru/20210926/nemtsy-1751916755.html

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в мире, германия, христианско-социальный союз, выборы в парламент германии, хдс/хсс