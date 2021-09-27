https://ria.ru/20210927/otravlenie-1751949368.html
В Таганроге временно закрыли аквапарк, где дети отравились парами хлора
В Таганроге временно закрыли аквапарк, где дети отравились парами хлора - РИА Новости, 27.09.2021
В Таганроге временно закрыли аквапарк, где дети отравились парами хлора
Аквапарк в Таганроге Ростовской области, где в бассейне шестеро детей отравились парами хлора, временно закрыт, сообщил РИА Новости сотрудник аквапарка. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:35
2021-09-27T10:35
2021-09-27T10:35
происшествия
таганрог
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Аквапарк в Таганроге Ростовской области, где в бассейне шестеро детей отравились парами хлора, временно закрыт, сообщил РИА Новости сотрудник аквапарка."Аквапарк сейчас не работает", - сказал собеседник агентства.Как сообщал региональный СК, шестеро детей почувствовали себя плохо после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога в воскресенье. Детей доставили в больницу с признаками отравления парами хлора. Как установил Роспотребнадзор области, в двух из трех проб воздуха предельно-допустимые концентрации хлора были превышены в 1,6 раза.По данным на утро понедельника, в больнице остаются двое детей, их состояние удовлетворительное. СК и Роспотребнадзор проводят проверки.
https://ria.ru/20210519/khlor-1732980122.html
таганрог
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происшествия, таганрог, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
В Таганроге временно закрыли аквапарк, где дети отравились парами хлора
В Таганроге временно закрыли аквапарк, где шестеро детей отравились парами хлора