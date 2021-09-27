https://ria.ru/20210927/osveschenie-1751981405.html
Более 11 миллионов рублей потратили на освещение сел Подмосковья
Более 11 миллионов рублей потратили на освещение сел Подмосковья - РИА Новости, 27.09.2021
Более 11 миллионов рублей потратили на освещение сел Подмосковья
Более 11 миллионов рублей вложено в улучшение наружного освещения сельских территорий Московской области с начала года, говорится в сообщении Минсельхоза... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:52
2021-09-27T12:52
2021-09-27T12:52
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Более 11 миллионов рублей вложено в улучшение наружного освещения сельских территорий Московской области с начала года, говорится в сообщении Минсельхоза Подмосковья.Работы проводились в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". В ходе благоустройства было завершено 18 проектах в городских округах Кашира, Клин, Можайск, Рузский, Сергиево-Посадский и Серпухов."В основном жители просили осветить маршруты движения, дороги и места отдыха. Общая протяженность сетей освещения на объектах составила 23 километра", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.
https://ria.ru/20210921/energetika-1751098578.html
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