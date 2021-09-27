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Венедиктов назвал состав группы по аудиту онлайн-голосования в Москве

Венедиктов назвал состав группы по аудиту онлайн-голосования в Москве - РИА Новости, 27.09.2021

Венедиктов назвал состав группы по аудиту онлайн-голосования в Москве

Рабочую группу по аудиту дистанционного электронного голосования (ДЭГ) возглавляет сопредседатель движения "Голос"* Григорий Мельконьянц, а также представители... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:27

2021-09-27T15:27

2021-09-27T15:27

политика

технологии

москва

алексей венедиктов (журналист)

николай волков (политик)

госдума рф

григорий мельконьянц

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Рабочую группу по аудиту дистанционного электронного голосования (ДЭГ) возглавляет сопредседатель движения "Голос"* Григорий Мельконьянц, а также представители Общественной палаты Москвы, партии КПРФ и программисты, сообщил РИА Новости глава штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, отметил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. Он добавил, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли, видимо, потому, что кому-то не понравился результат, и предложил совместно с партиями продумать вопросы контроля."Рабочую группу по аудиту дистанционного электронного голосования возглавляет сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц, два заместителя - Владимир Чернецкий из Общественной палаты Москвы и Николай Волков из КПРФ. Плюс IT-программисты: от разработчиков - Артем Костырко и Владислав Шишмарев, от критиков и скептиков - Дмитрий Некрасов, Александр Исавнин", - сказал Венедиков.Он отметил, что в рабочую группу входят также и независимые члены, среди них 2 программиста, предложенные КПРФ.Ранее общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности. Венедиктов отмечал, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. В пятницу на заседании ЦИК он подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов ДЭГ - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет, по его словам, итоги по всем округам в Москве установлены.В пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в ГД получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по 1, самовыдвиженцы - 5 мандатов.* Движение, признанное иноагентом в России

https://ria.ru/20210925/golosovanie-1751815450.html

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политика, технологии, москва, алексей венедиктов (журналист), николай волков (политик), госдума рф, григорий мельконьянц, россия