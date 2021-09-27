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Эксперт оценила перспективу нормализации отношений Израиля и Ирака
Эксперт оценила перспективу нормализации отношений Израиля и Ирака - РИА Новости, 27.09.2021
Эксперт оценила перспективу нормализации отношений Израиля и Ирака
Перспективы нормализации отношений между Израилем и Ираком в ближайшем будущем нет, сказала РИА Новости эксперт Герцлийского междисциплинарного института,... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:32
2021-09-27T17:32
в мире
эрбиль
оаэ
бахрейн
ирак
марокко
судан
кнессет израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Перспективы нормализации отношений между Израилем и Ираком в ближайшем будущем нет, сказала РИА Новости эксперт Герцлийского междисциплинарного института, экс-депутат кнессета Ксения Светлова, отметив мужество и отвагу участников конференции в Эрбиле.В пятницу в Эрбиле состоялась конференция под названием "Мир и восстановление", в которой приняли участие более 300 суннитских и шиитских лидеров, представителей племен из шести провинций Ирака. В заключительном документе участники призвали иракские власти присоединиться к Авраамическим соглашениям о нормализации отношений с Израилем, которые уже подписали ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан."Нельзя не восхититься отвагой и мужеством людей, принявших участие в конференции в Эрбиле, но вместе с тем кардинального изменения ситуации в Ираке я пока не вижу. Никакой готовности нормализовать отношения, заключить мирные соглашения с Израилем - никакой перспективы в ближайшем будущем я также не вижу. Мы видим, какая вакханалия там поднялась. После того как статья одного из участников была обнародована в издании Wall Street Journal и распространились новости о мероприятии в Эрбиле, все, начиная с премьер-министра, заканчивая представителями проиранских военизированных формирований, раскритиковали это мероприятие", - сказала Светлова.Эксперт отметила, что произошло "мероприятие, событие", но оно не повлияет на расстановку сил в Ираке."Разумеется, есть голоса, которые традиционно призывают к улучшению отношений с евреями как с народом, затем, может, и с Израилем. Есть отношения между израильскими и иракскими учёными, которые продолжаются десятки лет", - сказала она.По мнению эксперта, Ирак является "слабым государством, коррумпированным государством, которое во многом зависит от региональных держав", в частности Иран поставляет Ираку электричество, и "если Иран перестанет поставлять электричество в Ирак, то там люди в прямом смысле вернутся в каменный век"."Ирак всегда зажат между молотом и наковальней. На данный момент я не вижу, к сожалению, какой-то перспективы, но слышать голоса, которые призывают к нормальности, к миру, всегда приятно", - заключила Светлова.Судебный совет Ирака выдал ордеры на арест участников конференции по нормализации отношений с Израилем, состоявшейся в Иракском Курдистане.Правительство Ирака назвало конференцию "незаконным собранием представителей племен, живущих в Эрбиле (столице Иракского Курдистана)", и признало их требование неприемлемым. Власти также обвинили участников конференции в попытке внести разлад в обществе в преддверии досрочных выборов. Министерство внутренних дел Иракского Курдистана заявило, что власти автономии не были в курсе проведения этой конференции.
https://ria.ru/20210926/irak-1751859576.html
https://ria.ru/20210921/dialog-1751202479.html
https://ria.ru/20210909/golanskie_vysoty-1749351718.html
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в мире, эрбиль, оаэ, бахрейн, ирак, марокко, судан, кнессет израиля
17:32 27.09.2021
 
Эксперт оценила перспективу нормализации отношений Израиля и Ирака

Экс-депутат кнессета Светлова: перспективы нормализации между Израилем и Ираком пока нет

© Flickr / hoyasmegКнессет. Архивное фото
Кнессет. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Flickr / hoyasmeg
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Перспективы нормализации отношений между Израилем и Ираком в ближайшем будущем нет, сказала РИА Новости эксперт Герцлийского междисциплинарного института, экс-депутат кнессета Ксения Светлова, отметив мужество и отвагу участников конференции в Эрбиле.
В пятницу в Эрбиле состоялась конференция под названием "Мир и восстановление", в которой приняли участие более 300 суннитских и шиитских лидеров, представителей племен из шести провинций Ирака. В заключительном документе участники призвали иракские власти присоединиться к Авраамическим соглашениям о нормализации отношений с Израилем, которые уже подписали ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.
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"Нельзя не восхититься отвагой и мужеством людей, принявших участие в конференции в Эрбиле, но вместе с тем кардинального изменения ситуации в Ираке я пока не вижу. Никакой готовности нормализовать отношения, заключить мирные соглашения с Израилем - никакой перспективы в ближайшем будущем я также не вижу. Мы видим, какая вакханалия там поднялась. После того как статья одного из участников была обнародована в издании Wall Street Journal и распространились новости о мероприятии в Эрбиле, все, начиная с премьер-министра, заканчивая представителями проиранских военизированных формирований, раскритиковали это мероприятие", - сказала Светлова.
Эксперт отметила, что произошло "мероприятие, событие", но оно не повлияет на расстановку сил в Ираке.
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"Разумеется, есть голоса, которые традиционно призывают к улучшению отношений с евреями как с народом, затем, может, и с Израилем. Есть отношения между израильскими и иракскими учёными, которые продолжаются десятки лет", - сказала она.
По мнению эксперта, Ирак является "слабым государством, коррумпированным государством, которое во многом зависит от региональных держав", в частности Иран поставляет Ираку электричество, и "если Иран перестанет поставлять электричество в Ирак, то там люди в прямом смысле вернутся в каменный век".
"Ирак всегда зажат между молотом и наковальней. На данный момент я не вижу, к сожалению, какой-то перспективы, но слышать голоса, которые призывают к нормальности, к миру, всегда приятно", - заключила Светлова.
Судебный совет Ирака выдал ордеры на арест участников конференции по нормализации отношений с Израилем, состоявшейся в Иракском Курдистане.
Правительство Ирака назвало конференцию "незаконным собранием представителей племен, живущих в Эрбиле (столице Иракского Курдистана)", и признало их требование неприемлемым. Власти также обвинили участников конференции в попытке внести разлад в обществе в преддверии досрочных выборов. Министерство внутренних дел Иракского Курдистана заявило, что власти автономии не были в курсе проведения этой конференции.
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