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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210927/narusheniya-1751993899.html
Более тысячи нарушений устранены вдоль трасс Подмосковья
Более тысячи нарушений устранены вдоль трасс Подмосковья - РИА Новости, 27.09.2021
Более тысячи нарушений устранены вдоль трасс Подмосковья
Более 1,2 тысяч нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:37
2021-09-27T13:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Более 1,2 тысяч нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора ПодмосоквьяПо его словам наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском шоссе – 436.За последнюю неделю в Подмосковье устранено 24 нарушения на объектах, расположенных вдоль подмосковных трасс.
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московская область (подмосковье)
13:37 27.09.2021
 

Более тысячи нарушений устранены вдоль трасс Подмосковья

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОткрытие развязки на пересечении Бесединского шоссе с МКАД
Открытие развязки на пересечении Бесединского шоссе с МКАД - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Более 1,2 тысяч нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосоквья
"С начала года по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской вдоль вылетных магистралей Подмосковья приведены в порядок 174 остановочных павильонов и 431 различный объект на территориях, прилегающим к объектам в полосах отвода дорог, 60 объектов электросетевого хозяйства, 44 ограждения, 17 объектов рекламы, 12 барьерных ограждений и шумозащитных экранов, 34 фасада зданий. Демонтировано 155 средств размещения информации", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.
По его словам наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском шоссе – 436.
За последнюю неделю в Подмосковье устранено 24 нарушения на объектах, расположенных вдоль подмосковных трасс.
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