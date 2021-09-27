https://ria.ru/20210927/narusheniya-1751993899.html

Более тысячи нарушений устранены вдоль трасс Подмосковья

Более тысячи нарушений устранены вдоль трасс Подмосковья - РИА Новости, 27.09.2021

Более тысячи нарушений устранены вдоль трасс Подмосковья

Более 1,2 тысяч нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:37

2021-09-27T13:37

2021-09-27T13:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Более 1,2 тысяч нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора ПодмосоквьяПо его словам наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском шоссе – 436.За последнюю неделю в Подмосковье устранено 24 нарушения на объектах, расположенных вдоль подмосковных трасс.

https://realty.ria.ru/20210915/lifty-1750166157.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье)