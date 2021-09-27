Более тысячи нарушений устранены вдоль трасс Подмосковья
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОткрытие развязки на пересечении Бесединского шоссе с МКАД
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Более 1,2 тысяч нарушений чистоты устранили вдоль вылетных магистралей на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосоквья
"С начала года по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской вдоль вылетных магистралей Подмосковья приведены в порядок 174 остановочных павильонов и 431 различный объект на территориях, прилегающим к объектам в полосах отвода дорог, 60 объектов электросетевого хозяйства, 44 ограждения, 17 объектов рекламы, 12 барьерных ограждений и шумозащитных экранов, 34 фасада зданий. Демонтировано 155 средств размещения информации", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.
По его словам наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском шоссе – 436.
За последнюю неделю в Подмосковье устранено 24 нарушения на объектах, расположенных вдоль подмосковных трасс.