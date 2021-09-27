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Наука
https://ria.ru/20210927/myshtsy-1752035043.html
Ученые обнаружили важное условие, необходимое для роста мышц
Ученые обнаружили важное условие, необходимое для роста мышц - РИА Новости, 27.09.2021
Ученые обнаружили важное условие, необходимое для роста мышц
Ученые доказали, что для роста мышц одних тренировок недостаточно. Еще один важный фактор — наличие здорового микробиома. Результаты исследования показали, что... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T16:36
2021-09-27T16:36
наука
питание
сша
здоровье
биология
университет кентукки
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ученые доказали, что для роста мышц одних тренировок недостаточно. Еще один важный фактор — наличие здорового микробиома. Результаты исследования показали, что бактерии кишечника вырабатывают вещества, которые помогают скелетным мышцам увеличиваться в размерах после тренировки. Статья опубликована в журнале The Journal of Physiology.Микробиом кишечника — это триллионы бактерий и других микробов, которые живут в пищеварительной системе человека. Многие из них производят вещества, необходимые для здоровой жизни, в том числе для формирования мышечной ткани.Американские ученые под руководством Джона Маккарти (John McCarthy) из Университета Кентукки в эксперименте на мышах решили выяснить, влияет ли состояние микробиома кишечника на способность мышц адаптироваться к упражнениям.В течение девяти недель лабораторные мыши бегали в колесе, при этом одной группе животных вводили антибиотики, которые убили бактерии у них в кишечнике. Через девять недель ученые сравнили состояние мышц у мышей со здоровым и поврежденным антибиотиками микробиомом. Оказалось, что у животных со здоровым микробиомом мышцы выросли больше, хотя обе группы пробежали одинаковое расстояние.По мнению авторов, это служит убедительным доказательством того, что микробиом кишечника имеет важное значение для здоровья скелетных мышц и необходим для эффективного роста мышц в процессе тренировок."Ранее у бегунов мирового класса было обнаружено больше определенных видов бактерий, которые обеспечивают дополнительный источник энергии, который, как считалось, помогает им бегать быстрее, — приводятся в пресс-релизе британского Физиологического общества слова доктора Маккарти. — Очевидно, что микробиом кишечника вырабатывает вещества, которые важны для скелетных мышц, чтобы полностью адаптироваться к упражнениям, а также помочь улучшить спортивные результаты".На следующем этапе исследований авторы планируют выявить вещества, вырабатываемые бактериями, которые помогают мышцам расти после упражнений."Если мы сможем определить вещества, которые кишечные бактерии вырабатывают, чтобы способствовать росту мышц после тренировки, мы могли бы использовать некоторые из этих веществ для стимулирования роста мышц у людей, страдающих от потеря мышечной массы, которая обычно наблюдается при старении или раке", — говорит первый автор статьи Тейлор Валентино (Taylor Valentino) из департамента физиологии Университета Кентукки.Авторы считают свои выводы предварительными, так как они не оценивали влияние антибиотиков на рост мышц, а также не знают, можно ли переносить результаты исследования на людей. Кроме того, может иметь место и обратная связь — физические упражнения сами могут менять состав и функцию микробиома кишечника.
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питание, сша, здоровье, биология, университет кентукки
16:36 27.09.2021
 

Ученые обнаружили важное условие, необходимое для роста мышц

© Depositphotos / YGphotoМолодой человек и девушка, занимающиеся фитнесом
Молодой человек и девушка, занимающиеся фитнесом - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Depositphotos / YGphoto
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ученые доказали, что для роста мышц одних тренировок недостаточно. Еще один важный фактор — наличие здорового микробиома. Результаты исследования показали, что бактерии кишечника вырабатывают вещества, которые помогают скелетным мышцам увеличиваться в размерах после тренировки. Статья опубликована в журнале The Journal of Physiology.
Микробиом кишечника — это триллионы бактерий и других микробов, которые живут в пищеварительной системе человека. Многие из них производят вещества, необходимые для здоровой жизни, в том числе для формирования мышечной ткани.
Американские ученые под руководством Джона Маккарти (John McCarthy) из Университета Кентукки в эксперименте на мышах решили выяснить, влияет ли состояние микробиома кишечника на способность мышц адаптироваться к упражнениям.
В течение девяти недель лабораторные мыши бегали в колесе, при этом одной группе животных вводили антибиотики, которые убили бактерии у них в кишечнике. Через девять недель ученые сравнили состояние мышц у мышей со здоровым и поврежденным антибиотиками микробиомом. Оказалось, что у животных со здоровым микробиомом мышцы выросли больше, хотя обе группы пробежали одинаковое расстояние.
По мнению авторов, это служит убедительным доказательством того, что микробиом кишечника имеет важное значение для здоровья скелетных мышц и необходим для эффективного роста мышц в процессе тренировок.
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На следующем этапе исследований авторы планируют выявить вещества, вырабатываемые бактериями, которые помогают мышцам расти после упражнений.
"Если мы сможем определить вещества, которые кишечные бактерии вырабатывают, чтобы способствовать росту мышц после тренировки, мы могли бы использовать некоторые из этих веществ для стимулирования роста мышц у людей, страдающих от потеря мышечной массы, которая обычно наблюдается при старении или раке", — говорит первый автор статьи Тейлор Валентино (Taylor Valentino) из департамента физиологии Университета Кентукки.
Авторы считают свои выводы предварительными, так как они не оценивали влияние антибиотиков на рост мышц, а также не знают, можно ли переносить результаты исследования на людей. Кроме того, может иметь место и обратная связь — физические упражнения сами могут менять состав и функцию микробиома кишечника.
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