https://ria.ru/20210927/moskva-1751978134.html

Москва представлена в девяти номинациях на премию World Travel Awards

Москва представлена в девяти номинациях на премию World Travel Awards - РИА Новости, 27.09.2021

Москва представлена в девяти номинациях на премию World Travel Awards

Туристическая премия World Travel Awards запустила международный этап голосования, в котором Москва представлена в девяти номинациях, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:36

2021-09-27T14:36

2021-09-27T14:46

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Туристическая премия World Travel Awards запустила международный этап голосования, в котором Москва представлена в девяти номинациях, сообщается на сайте мэра столицы.Участвовать в выборе победителей награды, которую иногда называют "туристическим Оскаром", могут эксперты и путешественники со всего мира. Финал премии, на котором озвучат итоги, планируют провести в российской столице в конце года.Москва претендует на победу во многих категориях. В частности, в нескольких номинациях она выдвинута как лучшее направление для делового туризма, сити-брейка, фестивального и событийного туризма, изучения исторического наследия, спортивного туризма и многих других.Премия World Travel Awards вручается с 1993 года в более чем 80 номинациях. Ее получают лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности. Москва уже дважды отмечалась наградами мирового этапа. В 2019 году она впервые стала лауреатом в номинации "Лучшее туристское направление. Город". В 2020 году столица повторила свой успех.

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