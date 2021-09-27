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Молния ударила в самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи
Молния ударила в самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи - РИА Новости, 27.09.2021
Молния ударила в самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи
В самолет, летевший в Сочи из Екатеринбурга, ударила молния, борт благополучно приземлился в Краснодаре, а пассажиры добирались до курорта автобусами, сообщает... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:13
2021-09-27T14:22
происшествия
краснодарский край
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azur air
новости - туризм
туристы
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СОЧИ, 27 сен – РИА Новости. В самолет, летевший в Сочи из Екатеринбурга, ударила молния, борт благополучно приземлился в Краснодаре, а пассажиры добирались до курорта автобусами, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".Ранее пользователи опубликовали в социальных сетях видео, на которых видна тряска самолета и испуганные пассажиры."Двадцать пятого сентября, в 11 часов 11 минут в аэропорт Краснодара прибыл на запасной рейс, следовавший по маршруту Екатеринбург-Сочи. Причина - сложные метеоусловия (гроза) в районе Сочи. По информации от а/к Azur, воздушное судно имеет следы воздействия от разряда атмосферного электричества (молния). Самолет благополучно сел в Краснодаре, и пассажиры автобусами были отправлены в Сочи", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас воздушное судно находится в аэропорту, оно проверяется техническими службами авиакомпании, которые примут решение о дальнейшей эксплуатации самолета. В тот день, 25 сентября в Сочи было объявлено экстренное предупреждение по погоде. Из-за сильных грозовых дождей было прервано авиасообщение, более пяти рейсов в этот день выбирали запасные аэродромы в соседних городах Краснодарского края.
https://ria.ru/20200527/1572053700.html
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, екатеринбург, сочи, краснодар, azur air, новости - туризм, туристы, туризм
14:13 27.09.2021 (обновлено: 14:22 27.09.2021)
 
Молния ударила в самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи

Молния ударила в самолет, летевший в Сочи, он приземлился в аэропорту Краснодара

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Краснодар
Международный аэропорт Краснодар - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 27 сен – РИА Новости. В самолет, летевший в Сочи из Екатеринбурга, ударила молния, борт благополучно приземлился в Краснодаре, а пассажиры добирались до курорта автобусами, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".
Ранее пользователи опубликовали в социальных сетях видео, на которых видна тряска самолета и испуганные пассажиры.
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27 мая 2020, 12:53
В Красноярске сел грузовой самолет, в который попала молния
"Двадцать пятого сентября, в 11 часов 11 минут в аэропорт Краснодара прибыл на запасной рейс, следовавший по маршруту Екатеринбург-Сочи. Причина - сложные метеоусловия (гроза) в районе Сочи. По информации от а/к Azur, воздушное судно имеет следы воздействия от разряда атмосферного электричества (молния). Самолет благополучно сел в Краснодаре, и пассажиры автобусами были отправлены в Сочи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас воздушное судно находится в аэропорту, оно проверяется техническими службами авиакомпании, которые примут решение о дальнейшей эксплуатации самолета. В тот день, 25 сентября в Сочи было объявлено экстренное предупреждение по погоде. Из-за сильных грозовых дождей было прервано авиасообщение, более пяти рейсов в этот день выбирали запасные аэродромы в соседних городах Краснодарского края.
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