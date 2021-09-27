https://ria.ru/20210927/molniya-1752002614.html

Молния ударила в самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи

Молния ударила в самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи - РИА Новости, 27.09.2021

Молния ударила в самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи

В самолет, летевший в Сочи из Екатеринбурга, ударила молния, борт благополучно приземлился в Краснодаре, а пассажиры добирались до курорта автобусами, сообщает... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T14:13

2021-09-27T14:13

2021-09-27T14:22

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СОЧИ, 27 сен – РИА Новости. В самолет, летевший в Сочи из Екатеринбурга, ударила молния, борт благополучно приземлился в Краснодаре, а пассажиры добирались до курорта автобусами, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".Ранее пользователи опубликовали в социальных сетях видео, на которых видна тряска самолета и испуганные пассажиры."Двадцать пятого сентября, в 11 часов 11 минут в аэропорт Краснодара прибыл на запасной рейс, следовавший по маршруту Екатеринбург-Сочи. Причина - сложные метеоусловия (гроза) в районе Сочи. По информации от а/к Azur, воздушное судно имеет следы воздействия от разряда атмосферного электричества (молния). Самолет благополучно сел в Краснодаре, и пассажиры автобусами были отправлены в Сочи", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас воздушное судно находится в аэропорту, оно проверяется техническими службами авиакомпании, которые примут решение о дальнейшей эксплуатации самолета. В тот день, 25 сентября в Сочи было объявлено экстренное предупреждение по погоде. Из-за сильных грозовых дождей было прервано авиасообщение, более пяти рейсов в этот день выбирали запасные аэродромы в соседних городах Краснодарского края.

https://ria.ru/20200527/1572053700.html

https://ria.ru/20210912/samolet-1749759274.html

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