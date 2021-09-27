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В Челябинской области нашли коробку с младенцем
В Челябинской области нашли коробку с младенцем - РИА Новости, 27.09.2021
В Челябинской области нашли коробку с младенцем
Полиция проводит проверку, после того как жители города Коркино Челябинской области нашли коробку с младенцем в подъезде жилого дома, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:02
2021-09-27T10:02
2021-09-27T10:02
происшествия
челябинская область
коркино
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен – РИА Новости. Полиция проводит проверку, после того как жители города Коркино Челябинской области нашли коробку с младенцем в подъезде жилого дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.По данным полиции, жители города Коркино в минувшие выходные обнаружили в подъезде жилого дома коробку, в которой находился младенец, после чего обратились в полицию."По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказала собеседница агентства.Ребенок жив, он доставлен в медицинское учреждение, уточнили в полиции.В пресс-службе министерства социальных отношений региона РИА Новости добавили, что в настоящее время личность матери не установлена. "Сегодня в Коркино работают специалисты министерства социальных отношений. Как только будет известна личность матери, будет организована проверка действий органов и учреждений системы социальной защиты населения по работе с этой семьей в соответствии с действующим законодательством", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210408/ruka-1727349564.html
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происшествия, челябинская область, коркино
В Челябинской области нашли коробку с младенцем
В Челябинской области в подъезде жилого дома нашли коробку с младенцем
ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен – РИА Новости.
Полиция проводит проверку, после того как жители города Коркино Челябинской области
нашли коробку с младенцем в подъезде жилого дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
По данным полиции, жители города Коркино в минувшие выходные обнаружили в подъезде жилого дома коробку, в которой находился младенец, после чего обратились в полицию.
"По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказала собеседница агентства.
Ребенок жив, он доставлен в медицинское учреждение, уточнили в полиции.
В пресс-службе министерства социальных отношений региона РИА Новости добавили, что в настоящее время личность матери не установлена. "Сегодня в Коркино работают специалисты министерства социальных отношений. Как только будет известна личность матери, будет организована проверка действий органов и учреждений системы социальной защиты населения по работе с этой семьей в соответствии с действующим законодательством", - пояснили в пресс-службе.