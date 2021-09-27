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МВД Польши заявило, что беженцы представляют террористическую угрозу
МВД Польши заявило, что беженцы представляют террористическую угрозу - РИА Новости, 27.09.2021
МВД Польши заявило, что беженцы представляют террористическую угрозу
Множество нелегалов, задерживаемых на белорусско-польской границе, представляют террористическую угрозу, заявил министр внутренних дел и администрации Польши... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:15
2021-09-27T14:15
в мире
белоруссия
минск
латвия
польша
александр лукашенко
мвд польши
беженцы
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ВАРШАВА, 27 сен – РИА Новости. Множество нелегалов, задерживаемых на белорусско-польской границе, представляют террористическую угрозу, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский журналистам в понедельник в Варшаве."С начала августа мы выявили 9400 попыток нелегального пересечения границы. 8200 из них успешно пресечено. Около 1200 нелегальных мигрантов задержано и помещено в охраняемые центры. Многие из них не имеют никаких документов, некоторые из них имеют фальшивые документы", - сказал Каминьский. Он уточнил, что в отношении двух третей из них начата процедура "особенно тщательной проверки"."Каждый десятый, вероятно, имеет связь с террористическими организациями, контрабандой, другими преступлениями, часть из них были ранее связаны с силовыми структурами или другими боевыми организациями", - заявил министр.При этом Каминьский рассказал, что до настоящего времени тщательно проверили 200 нелегалов. По его словам, многие из них уничтожили данные из своих телефонов, но польским специалистам удалось их восстановить.По данным министра, около 50 из 200 проверенных человек принимали участие в боевых действиях.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Срок действия режима ЧС заканчивается 2 октября, но может быть продлен решением президента.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В понедельник председатель государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что за неделю предприняты попытки вытеснения из ЕС на белорусскую территорию более 150 групп мигрантов общей численностью около 2,3 тысячи человек. Запад пытается под видом мигрантов вытеснить в Белоруссию террористов и экстремистов, заявил ранее заместитель министра внутренних дел страны – командующий внутренними войсками Николай Карпенков.
https://ria.ru/20210927/lukashenko-1751968012.html
https://ria.ru/20210926/bezhentsy-1751908535.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, александр лукашенко, мвд польши, беженцы, мариуш каминьский
14:15 27.09.2021
 
МВД Польши заявило, что беженцы представляют террористическую угрозу

Глава МВД Польши Каминьский: беженцы на границе представляют террористическую угрозу

© REUTERS / Kacper PempelПольские пограничники на границе Белоруссии и Польши в районе села Уснарз Горный, Польша
Польские пограничники на границе Белоруссии и Польши в районе села Уснарз Горный, Польша - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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ВАРШАВА, 27 сен – РИА Новости. Множество нелегалов, задерживаемых на белорусско-польской границе, представляют террористическую угрозу, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский журналистам в понедельник в Варшаве.
"С начала августа мы выявили 9400 попыток нелегального пересечения границы. 8200 из них успешно пресечено. Около 1200 нелегальных мигрантов задержано и помещено в охраняемые центры. Многие из них не имеют никаких документов, некоторые из них имеют фальшивые документы", - сказал Каминьский. Он уточнил, что в отношении двух третей из них начата процедура "особенно тщательной проверки".
Нелегальные мигранты в лагере на границе Литвы и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
Вчера, 11:56
Лукашенко назвал обвинения в создании миграционного кризиса чепухой
"Каждый десятый, вероятно, имеет связь с террористическими организациями, контрабандой, другими преступлениями, часть из них были ранее связаны с силовыми структурами или другими боевыми организациями", - заявил министр.
При этом Каминьский рассказал, что до настоящего времени тщательно проверили 200 нелегалов. По его словам, многие из них уничтожили данные из своих телефонов, но польским специалистам удалось их восстановить.
По данным министра, около 50 из 200 проверенных человек принимали участие в боевых действиях.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Срок действия режима ЧС заканчивается 2 октября, но может быть продлен решением президента.
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 21:02
В Минске обвинили Запад в вытеснении экстремистов под видом беженцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В понедельник председатель государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что за неделю предприняты попытки вытеснения из ЕС на белорусскую территорию более 150 групп мигрантов общей численностью около 2,3 тысячи человек. Запад пытается под видом мигрантов вытеснить в Белоруссию террористов и экстремистов, заявил ранее заместитель министра внутренних дел страны – командующий внутренними войсками Николай Карпенков.
Полицейские возле лагеря мигрантов на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 11:10
Макей заявил генсеку ООН о ложных обвинениях Минска в области миграции
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияПольшаАлександр ЛукашенкоМВД ПольшибеженцыМариуш Каминьский
 
 
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