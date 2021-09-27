https://ria.ru/20210927/migrant-1751970057.html
Московским мигрантам напомнили о необходимости легализоваться до октября
Московским мигрантам напомнили о необходимости легализоваться до октября - РИА Новости, 27.09.2021
Московским мигрантам напомнили о необходимости легализоваться до октября
Столичная полиция напомнила находящимся в России иностранцам о необходимости легализовать свой статус в стране до октября. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:04
2021-09-27T12:04
2021-09-27T12:04
общество
москва
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Столичная полиция напомнила находящимся в России иностранцам о необходимости легализовать свой статус в стране до октября.В пресс-службе московского главка МВД напомнили, что 30 сентября истекает срок, до которого иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для нахождения в стране, могут обратиться в территориальные подразделения ОМВД с заявлением об урегулировании своего правового положения в России.Иностранцы, урегулировавшие свой статус в РФ, в пределах разрешенного срока пребывания в России смогут обратиться в территориальные органы МВД для оформления разрешительных документов на работу и временное или постоянное проживание."В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в установленном порядке не урегулировавших свой правовой статус, будут применятся меры административного характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", - отмечается в сообщении.В связи с приближением окончания срока действия норм, введенных из-за пандемии, московская полиция рекомендовала гражданам заблаговременно обращаться в миграционные подразделения.
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общество, москва
Московским мигрантам напомнили о необходимости легализоваться до октября
Полиция напомнила московским мигрантам о необходимости легализоваться до октября
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Столичная полиция напомнила находящимся в России
иностранцам о необходимости легализовать свой статус в стране до октября.
В пресс-службе московского главка МВД напомнили, что 30 сентября истекает срок, до которого иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для нахождения в стране, могут обратиться в территориальные подразделения ОМВД с заявлением об урегулировании своего правового положения в России.
Иностранцы, урегулировавшие свой статус в РФ, в пределах разрешенного срока пребывания в России смогут обратиться в территориальные органы МВД для оформления разрешительных документов на работу и временное или постоянное проживание.
"В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в установленном порядке не урегулировавших свой правовой статус, будут применятся меры административного характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
В связи с приближением окончания срока действия норм, введенных из-за пандемии, московская полиция рекомендовала гражданам заблаговременно обращаться в миграционные подразделения.