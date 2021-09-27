https://ria.ru/20210927/mery-1751921314.html

Власти Британии изменили законодательство из-за топливного кризиса

Власти Британии изменили законодательство из-за топливного кризиса - РИА Новости, 27.09.2021

Власти Британии изменили законодательство из-за топливного кризиса

Министерство по бизнесу, энергетике и промышленности Британии решило временно исключить нефтяную отрасль из Закона о конкуренции, чтобы свести к минимуму... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T01:21

2021-09-27T01:21

2021-09-27T05:02

топливо

великобритания

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ЛОНДОН, 27 сен – РИА Новости. Министерство по бизнесу, энергетике и промышленности Британии решило временно исключить нефтяную отрасль из Закона о конкуренции, чтобы свести к минимуму перебои с поставками топлива на автозаправочные станции.Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к тому, что нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин. В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Соединенного Королевства, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права, что было осложнено локдауном на фоне пандемии коронавируса.Закон о конкуренции 1998 года направлен на защиту конкуренции и недопущение злоупотребления доминирующим положением на рынке.Отмечается, что этот шаг позволит правительству работать конструктивно с производителями топлива, поставщиками, перевозчиками и продавцами, чтобы свести к минимуму перебои с поставками."Известная как Протокол о переработке нефти мера сделает проще обмен информацией, чтобы представители индустрии сосредоточилась на поставках топлива в те районы и стратегические точки, где это больше всего нужно", - говорится в сообщении.Протокол о переработке нефти дает правительству Британии право требовать от представителей нефтяной промышленности предоставлять критически важную информацию для выявления потенциальных рисков с поставками и мониторинга во время кризиса.Ранее в субботу правительство Великобритании приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, предполагающие в том числе выдачу пяти тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков. Кроме того, министерство транспорта намерено в ближайшее время подготовить до четырех тысяч водителей грузовиков. Министерство образования в свою очередь выделит 10 миллионов фунтов для создания курсов повышения квалификации для подготовки водителей грузовиков. Министерство обороны задействует своих экзаменаторов, чтобы позволить в течение следующих 12 недель значительно увеличить число проводимых в стране экзаменов по вождению.

https://ria.ru/20210924/benzin-1751728419.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, великобритания