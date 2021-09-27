https://ria.ru/20210927/mery-1751921314.html
Власти Британии изменили законодательство из-за топливного кризиса
Власти Британии изменили законодательство из-за топливного кризиса - РИА Новости, 27.09.2021
Власти Британии изменили законодательство из-за топливного кризиса
Министерство по бизнесу, энергетике и промышленности Британии решило временно исключить нефтяную отрасль из Закона о конкуренции, чтобы свести к минимуму... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T01:21
2021-09-27T01:21
2021-09-27T05:02
топливо
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751662629_0:301:3077:2031_1920x0_80_0_0_8993ab31b43d73c6e9df01a28669aea0.jpg
ЛОНДОН, 27 сен – РИА Новости. Министерство по бизнесу, энергетике и промышленности Британии решило временно исключить нефтяную отрасль из Закона о конкуренции, чтобы свести к минимуму перебои с поставками топлива на автозаправочные станции.Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к тому, что нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин. В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Соединенного Королевства, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права, что было осложнено локдауном на фоне пандемии коронавируса.Закон о конкуренции 1998 года направлен на защиту конкуренции и недопущение злоупотребления доминирующим положением на рынке.Отмечается, что этот шаг позволит правительству работать конструктивно с производителями топлива, поставщиками, перевозчиками и продавцами, чтобы свести к минимуму перебои с поставками."Известная как Протокол о переработке нефти мера сделает проще обмен информацией, чтобы представители индустрии сосредоточилась на поставках топлива в те районы и стратегические точки, где это больше всего нужно", - говорится в сообщении.Протокол о переработке нефти дает правительству Британии право требовать от представителей нефтяной промышленности предоставлять критически важную информацию для выявления потенциальных рисков с поставками и мониторинга во время кризиса.Ранее в субботу правительство Великобритании приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, предполагающие в том числе выдачу пяти тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков. Кроме того, министерство транспорта намерено в ближайшее время подготовить до четырех тысяч водителей грузовиков. Министерство образования в свою очередь выделит 10 миллионов фунтов для создания курсов повышения квалификации для подготовки водителей грузовиков. Министерство обороны задействует своих экзаменаторов, чтобы позволить в течение следующих 12 недель значительно увеличить число проводимых в стране экзаменов по вождению.
https://ria.ru/20210924/benzin-1751728419.html
https://ria.ru/20210926/migranty-1751835288.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751662629_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e6c616b7b0d3f225846868fe634851ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
топливо, великобритания
01:21 27.09.2021 (обновлено: 05:02 27.09.2021)
Власти Британии изменили законодательство из-за топливного кризиса
Власти Британии исключили нефтяную отрасль из акта о конкуренции из-за топливного кризиса
ЛОНДОН, 27 сен – РИА Новости. Министерство по бизнесу, энергетике и промышленности Британии решило временно исключить нефтяную отрасль из Закона о конкуренции, чтобы свести к минимуму перебои с поставками топлива на автозаправочные станции.
Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к тому, что нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин. В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Соединенного Королевства, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права, что было осложнено локдауном на фоне пандемии коронавируса.
Закон о конкуренции 1998 года направлен на защиту конкуренции и недопущение злоупотребления доминирующим положением на рынке.
"Министр по бизнесу встретился с руководителями предприятий топливной промышленности на фоне проблем с поставками топлива на автозаправочные станции в некоторых районах Великобритании. Участники встречи обсудили проблемы, вызванные давлением на цепочку поставку и резкими скачками спроса на местах. Министр по бизнесу Кваси Квартенг согласился принять меры по временному исключению топливной промышленности из Закона о конкуренции 1998 года с целью обмена информацией и оптимизации поставок", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что этот шаг позволит правительству работать конструктивно с производителями топлива, поставщиками, перевозчиками и продавцами, чтобы свести к минимуму перебои с поставками.
"Известная как Протокол о переработке нефти мера сделает проще обмен информацией, чтобы представители индустрии сосредоточилась на поставках топлива в те районы и стратегические точки, где это больше всего нужно", - говорится в сообщении.
Протокол о переработке нефти дает правительству Британии право требовать от представителей нефтяной промышленности предоставлять критически важную информацию для выявления потенциальных рисков с поставками и мониторинга во время кризиса.
Ранее в субботу правительство Великобритании
приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, предполагающие в том числе выдачу пяти тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков. Кроме того, министерство транспорта намерено в ближайшее время подготовить до четырех тысяч водителей грузовиков.
Министерство образования в свою очередь выделит 10 миллионов фунтов для создания курсов повышения квалификации для подготовки водителей грузовиков. Министерство обороны задействует своих экзаменаторов, чтобы позволить в течение следующих 12 недель значительно увеличить число проводимых в стране экзаменов по вождению.