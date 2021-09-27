Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/mery-1751921314.html
Власти Британии изменили законодательство из-за топливного кризиса
Власти Британии изменили законодательство из-за топливного кризиса - РИА Новости, 27.09.2021
Власти Британии изменили законодательство из-за топливного кризиса
Министерство по бизнесу, энергетике и промышленности Британии решило временно исключить нефтяную отрасль из Закона о конкуренции, чтобы свести к минимуму... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T01:21
2021-09-27T05:02
топливо
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751662629_0:301:3077:2031_1920x0_80_0_0_8993ab31b43d73c6e9df01a28669aea0.jpg
ЛОНДОН, 27 сен – РИА Новости. Министерство по бизнесу, энергетике и промышленности Британии решило временно исключить нефтяную отрасль из Закона о конкуренции, чтобы свести к минимуму перебои с поставками топлива на автозаправочные станции.Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к тому, что нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин. В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Соединенного Королевства, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права, что было осложнено локдауном на фоне пандемии коронавируса.Закон о конкуренции 1998 года направлен на защиту конкуренции и недопущение злоупотребления доминирующим положением на рынке.Отмечается, что этот шаг позволит правительству работать конструктивно с производителями топлива, поставщиками, перевозчиками и продавцами, чтобы свести к минимуму перебои с поставками."Известная как Протокол о переработке нефти мера сделает проще обмен информацией, чтобы представители индустрии сосредоточилась на поставках топлива в те районы и стратегические точки, где это больше всего нужно", - говорится в сообщении.Протокол о переработке нефти дает правительству Британии право требовать от представителей нефтяной промышленности предоставлять критически важную информацию для выявления потенциальных рисков с поставками и мониторинга во время кризиса.Ранее в субботу правительство Великобритании приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, предполагающие в том числе выдачу пяти тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков. Кроме того, министерство транспорта намерено в ближайшее время подготовить до четырех тысяч водителей грузовиков. Министерство образования в свою очередь выделит 10 миллионов фунтов для создания курсов повышения квалификации для подготовки водителей грузовиков. Министерство обороны задействует своих экзаменаторов, чтобы позволить в течение следующих 12 недель значительно увеличить число проводимых в стране экзаменов по вождению.
https://ria.ru/20210924/benzin-1751728419.html
https://ria.ru/20210926/migranty-1751835288.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751662629_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e6c616b7b0d3f225846868fe634851ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топливо, великобритания
01:21 27.09.2021 (обновлено: 05:02 27.09.2021)
 
Власти Британии изменили законодательство из-за топливного кризиса

Власти Британии исключили нефтяную отрасль из акта о конкуренции из-за топливного кризиса

© REUTERS / Rebecca NadenАвтомобили в очереди на АЗС в Бегелли, Уэльс
Автомобили в очереди на АЗС в Бегелли, Уэльс - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© REUTERS / Rebecca Naden
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 27 сен – РИА Новости. Министерство по бизнесу, энергетике и промышленности Британии решило временно исключить нефтяную отрасль из Закона о конкуренции, чтобы свести к минимуму перебои с поставками топлива на автозаправочные станции.
Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к тому, что нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин. В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Соединенного Королевства, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права, что было осложнено локдауном на фоне пандемии коронавируса.
Автомобилист на заправочной станции Shell в Манчестере, Великобритания - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 23:44
В Великобритании ввели лимит на продажу бензина
Закон о конкуренции 1998 года направлен на защиту конкуренции и недопущение злоупотребления доминирующим положением на рынке.
"Министр по бизнесу встретился с руководителями предприятий топливной промышленности на фоне проблем с поставками топлива на автозаправочные станции в некоторых районах Великобритании. Участники встречи обсудили проблемы, вызванные давлением на цепочку поставку и резкими скачками спроса на местах. Министр по бизнесу Кваси Квартенг согласился принять меры по временному исключению топливной промышленности из Закона о конкуренции 1998 года с целью обмена информацией и оптимизации поставок", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что этот шаг позволит правительству работать конструктивно с производителями топлива, поставщиками, перевозчиками и продавцами, чтобы свести к минимуму перебои с поставками.
"Известная как Протокол о переработке нефти мера сделает проще обмен информацией, чтобы представители индустрии сосредоточилась на поставках топлива в те районы и стратегические точки, где это больше всего нужно", - говорится в сообщении.
Протокол о переработке нефти дает правительству Британии право требовать от представителей нефтяной промышленности предоставлять критически важную информацию для выявления потенциальных рисков с поставками и мониторинга во время кризиса.
Ранее в субботу правительство Великобритании приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, предполагающие в том числе выдачу пяти тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков. Кроме того, министерство транспорта намерено в ближайшее время подготовить до четырех тысяч водителей грузовиков.
Министерство образования в свою очередь выделит 10 миллионов фунтов для создания курсов повышения квалификации для подготовки водителей грузовиков. Министерство обороны задействует своих экзаменаторов, чтобы позволить в течение следующих 12 недель значительно увеличить число проводимых в стране экзаменов по вождению.
Люди на Риджент-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 01:45
В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам
 
ТопливоВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02На Камчатке частный вертолет завалился при посадке на бок
04:00Немцы дали Украине совет на фоне ее учений с НАТО
03:58Российские дипломаты призвали предоставить медпомощь Ярошенко
03:54В Приморье пропали три туристки
03:38Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири
03:27НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС
03:21Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России
03:18Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре
03:07Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю
03:00Ученые рассказали, как тренировки влияют на гипертоников
03:00Эксперты рассказали, когда за долги по ипотеке начинают отбирать жилье
02:50Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России
02:46Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов
02:43"Альтернатива для Германии" лидирует на выборах в бундестаг в Саксонии
02:40Российская команда заняла первое место на чемпионате EuroSkills 2021
02:35В Дагестане произошло смертельное ДТП с грузовиком
02:25Курс евро к доллару вырос на фоне выборов в бундестаг
02:17Эксперт рассказал о грядущем развороте на мировых биржах
02:14Мясников объяснил бесполезность препаратов от гипертонии
02:12СДПГ увеличила отрыв от ХДС/ХСС на выборах в бундестаг
Лента новостейМолния