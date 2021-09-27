https://ria.ru/20210927/merkel-1751941130.html

Вуз, который окончила Меркель, не возьмет ее на работу

Вуз, который окончила Меркель, не возьмет ее на работу - РИА Новости, 27.09.2021

Вуз, который окончила Меркель, не возьмет ее на работу

Университет Лейпцига, который в годы существования ГДР закончила Ангела Меркель, не планируют брать ее на работу в качестве научного сотрудника после ухода с... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T09:40

2021-09-27T09:40

2021-09-27T09:41

в мире

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ангела меркель

карл маркс

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Университет Лейпцига, который в годы существования ГДР закончила Ангела Меркель, не планируют брать ее на работу в качестве научного сотрудника после ухода с поста канцлера Германии, сообщили РИА Новости в вузе."Госпожа доктор Меркель - выпускница Лейпцигского университета, была и остается признанным политиком и до 1990 года работала научным сотрудником в Лейпцигском университете (защитилась в 1986 году). Насколько нам известно, она не занималась своей академической карьерой с 1990 года, поэтому с академической точки зрения со стороны Лейпцигского университета в настоящее время не рассматривается прием на работу госпожи доктора Меркель в контексте ее научных знаний (физики)", - говорится в письменном ответе учебного заведения на соответствующий вопрос РИА Новости.Меркель училась на физическом факультете Лейпцигского университета (тогда - университета имени Карла Маркса) с 1973 по 1978 годы. Ее дипломная работа получила наивысший балл. В 1974 году на одной из студенческих встреч Меркель (в девичестве Ангела Доротея Каснер) познакомилась с первым мужем Ульрихом Меркель. В 1977 году молодые люди обвенчались. Докторскую работу Меркель защитила в 1986 году в центральном институте физической химии при Академии наук ГДР. В 2008 году ей была присвоена почетная докторская степень Лейпцигского университета.В Германии 26 сентября состоялись выборы в бундестаг ФРГ, Меркель станет и.о. канцлера после первого заседания нового германского парламента, она должна будет уступить должность будущему главе германского правительства.

https://ria.ru/20210927/merkel-1751936011.html

https://ria.ru/20210926/germaniya-1751869678.html

германия

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в мире, германия, ангела меркель, карл маркс