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https://ria.ru/20210927/merkel-1751941130.html
Вуз, который окончила Меркель, не возьмет ее на работу
Вуз, который окончила Меркель, не возьмет ее на работу - РИА Новости, 27.09.2021
Вуз, который окончила Меркель, не возьмет ее на работу
Университет Лейпцига, который в годы существования ГДР закончила Ангела Меркель, не планируют брать ее на работу в качестве научного сотрудника после ухода с... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:40
2021-09-27T09:41
в мире
германия
ангела меркель
карл маркс
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Университет Лейпцига, который в годы существования ГДР закончила Ангела Меркель, не планируют брать ее на работу в качестве научного сотрудника после ухода с поста канцлера Германии, сообщили РИА Новости в вузе."Госпожа доктор Меркель - выпускница Лейпцигского университета, была и остается признанным политиком и до 1990 года работала научным сотрудником в Лейпцигском университете (защитилась в 1986 году). Насколько нам известно, она не занималась своей академической карьерой с 1990 года, поэтому с академической точки зрения со стороны Лейпцигского университета в настоящее время не рассматривается прием на работу госпожи доктора Меркель в контексте ее научных знаний (физики)", - говорится в письменном ответе учебного заведения на соответствующий вопрос РИА Новости.Меркель училась на физическом факультете Лейпцигского университета (тогда - университета имени Карла Маркса) с 1973 по 1978 годы. Ее дипломная работа получила наивысший балл. В 1974 году на одной из студенческих встреч Меркель (в девичестве Ангела Доротея Каснер) познакомилась с первым мужем Ульрихом Меркель. В 1977 году молодые люди обвенчались. Докторскую работу Меркель защитила в 1986 году в центральном институте физической химии при Академии наук ГДР. В 2008 году ей была присвоена почетная докторская степень Лейпцигского университета.В Германии 26 сентября состоялись выборы в бундестаг ФРГ, Меркель станет и.о. канцлера после первого заседания нового германского парламента, она должна будет уступить должность будущему главе германского правительства.
https://ria.ru/20210927/merkel-1751936011.html
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в мире, германия, ангела меркель, карл маркс
09:40 27.09.2021 (обновлено: 09:41 27.09.2021)
 
Вуз, который окончила Меркель, не возьмет ее на работу

Вуз, который окончила Меркель, не планирует брать ее на работу

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Университет Лейпцига, который в годы существования ГДР закончила Ангела Меркель, не планируют брать ее на работу в качестве научного сотрудника после ухода с поста канцлера Германии, сообщили РИА Новости в вузе.
"Госпожа доктор Меркель - выпускница Лейпцигского университета, была и остается признанным политиком и до 1990 года работала научным сотрудником в Лейпцигском университете (защитилась в 1986 году). Насколько нам известно, она не занималась своей академической карьерой с 1990 года, поэтому с академической точки зрения со стороны Лейпцигского университета в настоящее время не рассматривается прием на работу госпожи доктора Меркель в контексте ее научных знаний (физики)", - говорится в письменном ответе учебного заведения на соответствующий вопрос РИА Новости.
Сотрудник полиции у дома, где находится квартира Ангелы Меркель - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
09:07
Стало известно, где будет жить Меркель после сложения полномочий
Меркель училась на физическом факультете Лейпцигского университета (тогда - университета имени Карла Маркса) с 1973 по 1978 годы. Ее дипломная работа получила наивысший балл. В 1974 году на одной из студенческих встреч Меркель (в девичестве Ангела Доротея Каснер) познакомилась с первым мужем Ульрихом Меркель. В 1977 году молодые люди обвенчались. Докторскую работу Меркель защитила в 1986 году в центральном институте физической химии при Академии наук ГДР. В 2008 году ей была присвоена почетная докторская степень Лейпцигского университета.
В Германии 26 сентября состоялись выборы в бундестаг ФРГ, Меркель станет и.о. канцлера после первого заседания нового германского парламента, она должна будет уступить должность будущему главе германского правительства.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 13:09
Немецкий политолог рассказал, что позволило Меркель быть у власти 16 лет
 
В миреГерманияАнгела МеркельКарл Маркс
 
 
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