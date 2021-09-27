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Стало известно, где будет жить Меркель после сложения полномочий
Стало известно, где будет жить Меркель после сложения полномочий - РИА Новости, 27.09.2021
Стало известно, где будет жить Меркель после сложения полномочий
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что после сложения полномочий останется жить в своей квартире в Берлине и в Укермарке, где у семьи канцлера есть загородный... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T09:07
2021-09-27T10:18
в мире
берлин (город)
германия
гамбург (город)
ангела меркель
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости, Светлана Берило. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что после сложения полномочий останется жить в своей квартире в Берлине и в Укермарке, где у семьи канцлера есть загородный дом. Что представляет собой жилище Меркель в центре столицы и легко ли быть ее соседом, узнал корреспондент РИА Новости.Личный адрес Меркель и ее супруга профессора химии доктора Йоахима Зауэра легко найти в интернете. Канцлер живет в самом центре Берлина с видом на известный Пергамский музей (Pergamonmuseum) и набережную реки Шпрее, где уже который год ведутся строительные работы. Помимо техники, у жилища Меркель ежеминутно гремят трамваи и вагоны метро.Многоквартирный дом песочного цвета был построен в XIX веке и является памятником архитектуры. Квартира четы Меркель-Зауэр расположена на самом верхнем - четвёртом - этаже. Вокруг дома нет никаких ограждений, у него также отсутствует внутренний двор или сад. В некоторых местах отделка стен уже обвалилась, но аккуратно подкрашена, правда, не в песочный цвет, как весь дом, а в белый, что сразу бросается в глаза. Деревянные рамы на окнах также выкрашены в белый.По информации немецких СМИ, всего в здании 6 квартир, в которых живут только немцы, все они пенсионного и предпенсионного возраста. Политик поселилась здесь ещё до того, как стала канцлером, и, возглавив правительство, от переезда в служебное жилье отказалась. Отсюда всего пара сотен метров до университета имени Гумбольдта, где работает профессор Зауэр, и ровно два километра до ведомства федерального канцлера.У входа в здание скучает единственный полицейский, прямо перед дверью стоит патрульная машина. "Да, конечно, вы можете сделать фото дома", - отвечает корреспонденту РИА Новости полицейский с улыбкой и отходит, чтобы не мешать. "Только, пожалуйста, не фотографируйте таблички с именами у звонка", - добавляет он.У звонка в квартиру канцлера указано лишь имя ее супруга - "Зауэр". По словам полицейского, кроме запрета фотографировать имена, также нельзя устраивать демонстрации перед домом. "Улица должна оставаться всегда пустой", - поясняет он.Местные жители привыкли к такому соседству, время от времени около здания останавливаются редкие туристы, чтобы сделать пару снимков жилища канцлера на смартфон. Молодые люди, живущие неподалеку, осведомлены о том, что в доме поблизости живет канцлер. "Но мне нет до этого дела. Я не слежу за ней", - говорит один из мужчин.На углу квартала с жилищем канцлера расположен азиатский ресторан Jolly. Заведение не отличается особым шиком, на столах лежат бумажные салфетки, блюда подают в лаконичной белой посуде, а цены достаточно демократичные, ничуть не дороже, чем в любом другом заведении с похожим интерьером. При этом здесь очень уютно и чисто, а с наступлением темноты на столах зажигают свечи. По вечерам здесь едва ли можно найти свободный столик."Она очень милая. С фрау Меркель можно пообщаться и даже сделать фото", - говорит другая официантка. Ее коллега добавляет, что чаще всего канцлер заказывает блюда из утки. Цена на такое блюдо начинается от 7,5 евро. Но есть позиции и подороже. Так, например, утка на гриле с креветками и овощами обойдется в 21 евро.На вопрос, есть ли у Меркель любимый столик, девушка-официант кивает и показывает на столик с диванчиком, огражденный с двух сторон декоративными перегородками: "Она любит ужинать за этим столиком. Правда, сейчас там сидят другие гости".Ранее Меркель, выступая на Рюгене на митинге последней избирательной кампании в ФРГ, опровергла информацию о своем переезде в Гамбург после сложения полномочий, уточнив, что останется в Берлине и Укермарке.В текущем году канцлеру исполнилось 67 лет, что является пенсионным возрастом в Германии (его достигают в 65-67 лет в зависимости от года рождения). Согласно расчетам Федерации налогоплательщиков ФРГ, на которые ссылаются немецкие СМИ, канцлер будет получать ежемесячное пенсионное пособие в размере около 15 тысяч евро после ухода с должности, кроме того, она может рассчитывать на финансирование офис-менеджера, секретаря и личного водителя.Выборы в бундестаг в Германии состоялись 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Меркель ранее приняла решение не переизбираться на новый срок и уйти из политики.
https://ria.ru/20210926/merkel-1751849840.html
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в мире, берлин (город), германия, гамбург (город), ангела меркель
09:07 27.09.2021 (обновлено: 10:18 27.09.2021)
 
Стало известно, где будет жить Меркель после сложения полномочий

Ангела Меркель после сложения полномочий останется жить в своей квартире в Берлине

© AP Photo / Markus SchreiberСотрудник полиции у дома, где находится квартира Ангелы Меркель
Сотрудник полиции у дома, где находится квартира Ангелы Меркель - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости, Светлана Берило. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что после сложения полномочий останется жить в своей квартире в Берлине и в Укермарке, где у семьи канцлера есть загородный дом. Что представляет собой жилище Меркель в центре столицы и легко ли быть ее соседом, узнал корреспондент РИА Новости.
Личный адрес Меркель и ее супруга профессора химии доктора Йоахима Зауэра легко найти в интернете. Канцлер живет в самом центре Берлина с видом на известный Пергамский музей (Pergamonmuseum) и набережную реки Шпрее, где уже который год ведутся строительные работы. Помимо техники, у жилища Меркель ежеминутно гремят трамваи и вагоны метро.
Многоквартирный дом песочного цвета был построен в XIX веке и является памятником архитектуры. Квартира четы Меркель-Зауэр расположена на самом верхнем - четвёртом - этаже. Вокруг дома нет никаких ограждений, у него также отсутствует внутренний двор или сад. В некоторых местах отделка стен уже обвалилась, но аккуратно подкрашена, правда, не в песочный цвет, как весь дом, а в белый, что сразу бросается в глаза. Деревянные рамы на окнах также выкрашены в белый.
По информации немецких СМИ, всего в здании 6 квартир, в которых живут только немцы, все они пенсионного и предпенсионного возраста. Политик поселилась здесь ещё до того, как стала канцлером, и, возглавив правительство, от переезда в служебное жилье отказалась. Отсюда всего пара сотен метров до университета имени Гумбольдта, где работает профессор Зауэр, и ровно два километра до ведомства федерального канцлера.
У входа в здание скучает единственный полицейский, прямо перед дверью стоит патрульная машина. "Да, конечно, вы можете сделать фото дома", - отвечает корреспонденту РИА Новости полицейский с улыбкой и отходит, чтобы не мешать. "Только, пожалуйста, не фотографируйте таблички с именами у звонка", - добавляет он.
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У звонка в квартиру канцлера указано лишь имя ее супруга - "Зауэр". По словам полицейского, кроме запрета фотографировать имена, также нельзя устраивать демонстрации перед домом. "Улица должна оставаться всегда пустой", - поясняет он.
Местные жители привыкли к такому соседству, время от времени около здания останавливаются редкие туристы, чтобы сделать пару снимков жилища канцлера на смартфон. Молодые люди, живущие неподалеку, осведомлены о том, что в доме поблизости живет канцлер. "Но мне нет до этого дела. Я не слежу за ней", - говорит один из мужчин.
На углу квартала с жилищем канцлера расположен азиатский ресторан Jolly. Заведение не отличается особым шиком, на столах лежат бумажные салфетки, блюда подают в лаконичной белой посуде, а цены достаточно демократичные, ничуть не дороже, чем в любом другом заведении с похожим интерьером. При этом здесь очень уютно и чисто, а с наступлением темноты на столах зажигают свечи. По вечерам здесь едва ли можно найти свободный столик.
"Фрау Меркель у нас частый гость. Она ведь живёт всего в двух домах от нашего ресторана. До пандемии она бывала у нас практически каждую неделю. Попробовала много блюд из нашего меню", - смеясь, рассказывает РИА Новости один из официантов заведения. Теперь Меркель бывает тут очень редко, если и приходит, то только по вечерам.
"Она очень милая. С фрау Меркель можно пообщаться и даже сделать фото", - говорит другая официантка. Ее коллега добавляет, что чаще всего канцлер заказывает блюда из утки. Цена на такое блюдо начинается от 7,5 евро. Но есть позиции и подороже. Так, например, утка на гриле с креветками и овощами обойдется в 21 евро.
На вопрос, есть ли у Меркель любимый столик, девушка-официант кивает и показывает на столик с диванчиком, огражденный с двух сторон декоративными перегородками: "Она любит ужинать за этим столиком. Правда, сейчас там сидят другие гости".
Ранее Меркель, выступая на Рюгене на митинге последней избирательной кампании в ФРГ, опровергла информацию о своем переезде в Гамбург после сложения полномочий, уточнив, что останется в Берлине и Укермарке.
В текущем году канцлеру исполнилось 67 лет, что является пенсионным возрастом в Германии (его достигают в 65-67 лет в зависимости от года рождения). Согласно расчетам Федерации налогоплательщиков ФРГ, на которые ссылаются немецкие СМИ, канцлер будет получать ежемесячное пенсионное пособие в размере около 15 тысяч евро после ухода с должности, кроме того, она может рассчитывать на финансирование офис-менеджера, секретаря и личного водителя.
Выборы в бундестаг в Германии состоялись 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Меркель ранее приняла решение не переизбираться на новый срок и уйти из политики.
Канцлер Германии Ангела Меркель держит лейку, которую она получила в подарок во время предвыборного митинга Христианско-демократического союза в Хайльбронне, южная Германия. 16 августа 2017 года - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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