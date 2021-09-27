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Эксперт предположил, чем займется Меркель после ухода в отставку
Эксперт предположил, чем займется Меркель после ухода в отставку - РИА Новости, 27.09.2021
Эксперт предположил, чем займется Меркель после ухода в отставку
Канцлер ФРГ Ангела Меркель после ухода в отставку со своей нынешней должности не уйдет на пенсию, она может продолжить работу в международной организации, но не РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T08:41
2021-09-27T08:41
в мире
германия
ангела меркель
выборы в парламент германии
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель после ухода в отставку со своей нынешней должности не уйдет на пенсию, она может продолжить работу в международной организации, но не в коммерческом секторе, считает немецкий политолог, профессор Свободного университета Берлина Нильс Дидерих.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. Пока будут идти переговоры, Меркель по конституции будет оставаться канцлером. Формально ограничений по срокам формирования коалиции нет, рекордный срок был после выборов 2017 года - свыше пяти месяцев. Как только будет назначен новый канцлер, она окончательно покинет должность.В мае 2021 года Меркель общалась с молодежью Нидерландов, один из участников дискуссии спросил о ее планах после отставки. Меркель тогда заявила, что она планирует "немного выспаться, немного погулять на природе и подумать, чем конкретно заниматься". В ответ на реплику модератора, что такой ответ означает, что о пенсии пока речь не идет, Меркель заявила: "Посмотрим"."Я могу точно сказать, чего она точно делать не будет: она точно не вернется к активной политической деятельности. Может, конечно, оказаться, что ее попросят стать федеральным президентом, то есть преемницей (Франка-Вальтера) Штайнмайера, это может быть, но я предполагаю, что она отклонит такую просьбу", - заявил РИА Новости Дидерих, подчеркнув, что на данном этапе это лишь "гипотетические рассуждения".Далее, по его словам, можно исключить также, что она, как ее предшественник Герхард Шрёдер, "займет в каком-нибудь наблюдательном совете или предприятии прибыльную должность". Шрёдер является председателем совета директоров "Роснефти" и главой комитета акционеров Nord Stream AG."Из ее возможной активности я могу представить себе какую-нибудь почетную должность в сфере науки, например, в каком-нибудь крупном институте по поддержке науки", - заявил Дидерих.По его словам, профиль таких организаций может быть "благотворительность и некоммерческая деятельность".Однако, по словам политолога, вероятным вариантом была бы работа в какой-либо международной организации. "Возьмем, к примеру, бывшего канцлера Вилли Брандта. Он вместе с бывшим премьер-министром Швеции Улофом Пальме и другими возглавил комиссию, которая проводила исследования по развитию третьего мира (Комиссия Север-Юг). Вот что-то такое могла бы делать госпожа Меркель, быть представительской фигурой или координатором в международной организации", - продолжил Дидерих.
https://ria.ru/20210926/merkel-1751867082.html
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в мире, германия, ангела меркель, выборы в парламент германии
08:41 27.09.2021
 
Эксперт предположил, чем займется Меркель после ухода в отставку

Политолог Дидерих предположил, чем займется Меркель после ухода в с поста канцлера

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
 Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель после ухода в отставку со своей нынешней должности не уйдет на пенсию, она может продолжить работу в международной организации, но не в коммерческом секторе, считает немецкий политолог, профессор Свободного университета Берлина Нильс Дидерих.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. Пока будут идти переговоры, Меркель по конституции будет оставаться канцлером. Формально ограничений по срокам формирования коалиции нет, рекордный срок был после выборов 2017 года - свыше пяти месяцев. Как только будет назначен новый канцлер, она окончательно покинет должность.
В мае 2021 года Меркель общалась с молодежью Нидерландов, один из участников дискуссии спросил о ее планах после отставки. Меркель тогда заявила, что она планирует "немного выспаться, немного погулять на природе и подумать, чем конкретно заниматься". В ответ на реплику модератора, что такой ответ означает, что о пенсии пока речь не идет, Меркель заявила: "Посмотрим".
"Я могу точно сказать, чего она точно делать не будет: она точно не вернется к активной политической деятельности. Может, конечно, оказаться, что ее попросят стать федеральным президентом, то есть преемницей (Франка-Вальтера) Штайнмайера, это может быть, но я предполагаю, что она отклонит такую просьбу", - заявил РИА Новости Дидерих, подчеркнув, что на данном этапе это лишь "гипотетические рассуждения".
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 12:46
Немецкий политолог объяснил секрет популярности Меркель
Далее, по его словам, можно исключить также, что она, как ее предшественник Герхард Шрёдер, "займет в каком-нибудь наблюдательном совете или предприятии прибыльную должность". Шрёдер является председателем совета директоров "Роснефти" и главой комитета акционеров Nord Stream AG.
"Из ее возможной активности я могу представить себе какую-нибудь почетную должность в сфере науки, например, в каком-нибудь крупном институте по поддержке науки", - заявил Дидерих.
По его словам, профиль таких организаций может быть "благотворительность и некоммерческая деятельность".
Однако, по словам политолога, вероятным вариантом была бы работа в какой-либо международной организации. "Возьмем, к примеру, бывшего канцлера Вилли Брандта. Он вместе с бывшим премьер-министром Швеции Улофом Пальме и другими возглавил комиссию, которая проводила исследования по развитию третьего мира (Комиссия Север-Юг). Вот что-то такое могла бы делать госпожа Меркель, быть представительской фигурой или координатором в международной организации", - продолжил Дидерих.
 
В миреГерманияАнгела МеркельВыборы в парламент Германии
 
 
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