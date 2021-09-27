https://ria.ru/20210927/medvezhonok-1751929721.html

На севере Красноярского края осиротевший белый медвежонок пришел к людям

На севере Красноярского края осиротевший белый медвежонок пришел к людям - РИА Новости, 27.09.2021

На севере Красноярского края осиротевший белый медвежонок пришел к людям

Маленький белый медвежонок, возможно, осиротел и пришел к заполярному поселку Диксон в Красноярском крае, сообщил директор красноярского парка "Роев ручей"... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T07:28

2021-09-27T07:28

2021-09-27T10:14

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

роев ручей

диксон

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/102643/08/1026430812_0:246:2016:1379_1920x0_80_0_0_cfab21b811ee982ad2133e85c916c6f4.jpg

КРАСНОЯРСК, 27 сен - РИА Новости. Маленький белый медвежонок, возможно, осиротел и пришел к заполярному поселку Диксон в Красноярском крае, сообщил директор красноярского парка "Роев ручей" Андрей Горбань.На опубликованном на его странице видео грустный медвежонок не двигаясь лежит среди камней на фоне здания и жилых домов.В комментариях к посту Горбань отмечает, что в зоопарке следят за ситуацией и готовы вылететь на место, но решение о судьбе краснокнижного животного принимает федеральный Росприроднадзор.

https://ria.ru/20200925/zoopark-1577755508.html

красноярский край

диксон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), роев ручей, диксон, новости - туризм