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На севере Красноярского края осиротевший белый медвежонок пришел к людям
На севере Красноярского края осиротевший белый медвежонок пришел к людям - РИА Новости, 27.09.2021
На севере Красноярского края осиротевший белый медвежонок пришел к людям
Маленький белый медвежонок, возможно, осиротел и пришел к заполярному поселку Диксон в Красноярском крае, сообщил директор красноярского парка "Роев ручей"... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T07:28
2021-09-27T10:14
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
роев ручей
диксон
новости - туризм
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КРАСНОЯРСК, 27 сен - РИА Новости. Маленький белый медвежонок, возможно, осиротел и пришел к заполярному поселку Диксон в Красноярском крае, сообщил директор красноярского парка "Роев ручей" Андрей Горбань.На опубликованном на его странице видео грустный медвежонок не двигаясь лежит среди камней на фоне здания и жилых домов.В комментариях к посту Горбань отмечает, что в зоопарке следят за ситуацией и готовы вылететь на место, но решение о судьбе краснокнижного животного принимает федеральный Росприроднадзор.
https://ria.ru/20200925/zoopark-1577755508.html
красноярский край
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красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), роев ручей, диксон, новости - туризм
07:28 27.09.2021 (обновлено: 10:14 27.09.2021)
 
На севере Красноярского края осиротевший белый медвежонок пришел к людям

В поселке Диксон осиротевший белый медвежонок пришел к людям

© РИА Новости / Б. Коробейников / Перейти в фотобанкБелый медвежонок
Белый медвежонок - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Б. Коробейников
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КРАСНОЯРСК, 27 сен - РИА Новости. Маленький белый медвежонок, возможно, осиротел и пришел к заполярному поселку Диксон в Красноярском крае, сообщил директор красноярского парка "Роев ручей" Андрей Горбань.
"Медвежонок ищет маму. Третий день сидит на одном месте, почти не отходит. Ухоженный, пока толстенький. Вот только мама уже, похоже, не придет. Бросить двухлетку не должна, значит что-то случилось. Диксон. Сегодня", - написал Горбань на своей странице в Facebook.
На опубликованном на его странице видео грустный медвежонок не двигаясь лежит среди камней на фоне здания и жилых домов.
В комментариях к посту Горбань отмечает, что в зоопарке следят за ситуацией и готовы вылететь на место, но решение о судьбе краснокнижного животного принимает федеральный Росприроднадзор.
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Красноярский крайФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Роев ручейДиксонНовости - Туризм
 
 
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