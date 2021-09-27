https://ria.ru/20210927/medvezhonok-1751929721.html
На севере Красноярского края осиротевший белый медвежонок пришел к людям
На севере Красноярского края осиротевший белый медвежонок пришел к людям - РИА Новости, 27.09.2021
На севере Красноярского края осиротевший белый медвежонок пришел к людям
Маленький белый медвежонок, возможно, осиротел и пришел к заполярному поселку Диксон в Красноярском крае, сообщил директор красноярского парка "Роев ручей"... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T07:28
2021-09-27T07:28
2021-09-27T10:14
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
роев ручей
диксон
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/102643/08/1026430812_0:246:2016:1379_1920x0_80_0_0_cfab21b811ee982ad2133e85c916c6f4.jpg
КРАСНОЯРСК, 27 сен - РИА Новости. Маленький белый медвежонок, возможно, осиротел и пришел к заполярному поселку Диксон в Красноярском крае, сообщил директор красноярского парка "Роев ручей" Андрей Горбань.На опубликованном на его странице видео грустный медвежонок не двигаясь лежит среди камней на фоне здания и жилых домов.В комментариях к посту Горбань отмечает, что в зоопарке следят за ситуацией и готовы вылететь на место, но решение о судьбе краснокнижного животного принимает федеральный Росприроднадзор.
https://ria.ru/20200925/zoopark-1577755508.html
красноярский край
диксон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/102643/08/1026430812_0:57:2016:1568_1920x0_80_0_0_2f2d63d375536d91254c710e277e2377.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), роев ручей, диксон, новости - туризм
07:28 27.09.2021 (обновлено: 10:14 27.09.2021)
На севере Красноярского края осиротевший белый медвежонок пришел к людям
В поселке Диксон осиротевший белый медвежонок пришел к людям