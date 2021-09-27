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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210927/martirosyan-1751996312.html
"Люди проклянут меня": Мартиросян рассказал о сложных темах для шуток
"Люди проклянут меня": Мартиросян рассказал о сложных темах для шуток - РИА Новости, 27.09.2021
"Люди проклянут меня": Мартиросян рассказал о сложных темах для шуток
Комик Гарик Мартиросян в интервью Ирине Шихман рассказал, на какие темы нельзя шутить в России. Зачастую люди негативно воспринимают юмор о жизненном достатке. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T17:23
2021-09-27T17:23
шоубиз
гарик мартиросян
знаменитости
ирина шихман
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Комик Гарик Мартиросян в интервью Ирине Шихман рассказал, на какие темы нельзя шутить в России. Зачастую люди негативно воспринимают юмор о жизненном достатке.По его словам, людям сложно воспринимать жизненные проблемы через призму юмора. Помимо достатка, также непросто шутить на тему болезней и инвалидности.Также Гарик признался, что не боится, что к его шуткам будут относиться более придирчиво.Ранее стало известно, что Гарика в Comedy Club заменил Илья Прусикин.
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гарик мартиросян, знаменитости, ирина шихман
17:23 27.09.2021
 
"Люди проклянут меня": Мартиросян рассказал о сложных темах для шуток

Гарик Мартиросян рассказал о личном табу на темы шуток о деньгах, болезнях и инвалидности

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГ.Мартиросян на церемонии вручения премии "Женщина года Glamour 2009"
Г.Мартиросян на церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009 - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Комик Гарик Мартиросян в интервью Ирине Шихман рассказал, на какие темы нельзя шутить в России. Зачастую люди негативно воспринимают юмор о жизненном достатке.

"Руслан мне говорит: "Расскажи о своей настоящей жизни, как вы перед олигархами выступали в Монте-Карло". Люди проклянут меня! Потому что люди считают, что, если я выступил перед олигархами или мэром, то я – часть этой системы. Это же не так", – сказал Гарик.

По его словам, людям сложно воспринимать жизненные проблемы через призму юмора. Помимо достатка, также непросто шутить на тему болезней и инвалидности.
Также Гарик признался, что не боится, что к его шуткам будут относиться более придирчиво.

"У меня внутренний редактор, как мне кажется, настолько крепкий, что я не боюсь оценок со стороны каких-то органов", – сказал Мартиросян.

Ранее стало известно, что Гарика в Comedy Club заменил Илья Прусикин.
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