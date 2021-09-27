https://ria.ru/20210927/martirosyan-1751996312.html

"Люди проклянут меня": Мартиросян рассказал о сложных темах для шуток

"Люди проклянут меня": Мартиросян рассказал о сложных темах для шуток - РИА Новости, 27.09.2021

"Люди проклянут меня": Мартиросян рассказал о сложных темах для шуток

Комик Гарик Мартиросян в интервью Ирине Шихман рассказал, на какие темы нельзя шутить в России. Зачастую люди негативно воспринимают юмор о жизненном достатке. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T17:23

2021-09-27T17:23

2021-09-27T17:23

шоубиз

гарик мартиросян

знаменитости

ирина шихман

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Комик Гарик Мартиросян в интервью Ирине Шихман рассказал, на какие темы нельзя шутить в России. Зачастую люди негативно воспринимают юмор о жизненном достатке.По его словам, людям сложно воспринимать жизненные проблемы через призму юмора. Помимо достатка, также непросто шутить на тему болезней и инвалидности.Также Гарик признался, что не боится, что к его шуткам будут относиться более придирчиво.Ранее стало известно, что Гарика в Comedy Club заменил Илья Прусикин.

https://ria.ru/20210618/khazanov-1737560342.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гарик мартиросян, знаменитости, ирина шихман