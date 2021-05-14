https://ria.ru/20210514/prusikin-1732357562.html

Илья Прусикин заменил Гарика Мартиросяна в Comedy Club

Илья Прусикин заменил Гарика Мартиросяна в Comedy Club

Илья Прусикин, фронтмен группы Little Big стал гостем нового выпуска шоу Comedy Club и сделал с Гариком Харламовым совместный юмористический номер, сообщили в... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T18:07

2021-05-14T18:07

2021-05-14T18:07

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Илья Прусикин, фронтмен группы Little Big стал гостем нового выпуска шоу Comedy Club и сделал с Гариком Харламовым совместный юмористический номер, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. Ранее в подобных миниатюрах играл Гарик Мартиросян. Он исполнял роль продюсера, который отбирает участников на популярный конкурс. Одним из претендентов обязательно был герой Гарика Харламова. Персонаж всегда доводил организатора до предела, а зал до смеха, когда пел переделанные на злободневные темы популярные композиции. Но теперь Илье Прусикину придется "терпеть" эпатажного конкурсанта и аккомпанировать ему на синтезаторе. Полный выпуск покажут на телеканале ТНТ в 21:00.

https://ria.ru/20210429/rammstein-1730539309.html

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2021

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знаменитости, звезды, тнт (телеканал), гарик харламов (игорь), гарик мартиросян, новости культуры