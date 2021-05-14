https://ria.ru/20210514/prusikin-1732357562.html
Илья Прусикин заменил Гарика Мартиросяна в Comedy Club
Илья Прусикин заменил Гарика Мартиросяна в Comedy Club
Илья Прусикин, фронтмен группы Little Big стал гостем нового выпуска шоу Comedy Club и сделал с Гариком Харламовым совместный юмористический номер, сообщили в... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T18:07
2021-05-14T18:07
2021-05-14T18:07
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Илья Прусикин, фронтмен группы Little Big стал гостем нового выпуска шоу Comedy Club и сделал с Гариком Харламовым совместный юмористический номер, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. Ранее в подобных миниатюрах играл Гарик Мартиросян. Он исполнял роль продюсера, который отбирает участников на популярный конкурс. Одним из претендентов обязательно был герой Гарика Харламова. Персонаж всегда доводил организатора до предела, а зал до смеха, когда пел переделанные на злободневные темы популярные композиции. Но теперь Илье Прусикину придется "терпеть" эпатажного конкурсанта и аккомпанировать ему на синтезаторе. Полный выпуск покажут на телеканале ТНТ в 21:00.
https://ria.ru/20210429/rammstein-1730539309.html
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знаменитости, звезды, тнт (телеканал), гарик харламов (игорь), гарик мартиросян, новости культуры
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Илья Прусикин, фронтмен группы Little Big стал гостем нового выпуска шоу Comedy Club и сделал с Гариком Харламовым совместный юмористический номер, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.
"Харламов вместе с Ильичом из Little Big устроят новый кастинг на Евровидение, — говорится в описании их выступления.
Ранее в подобных миниатюрах играл Гарик Мартиросян. Он исполнял роль продюсера, который отбирает участников на популярный конкурс.
Одним из претендентов обязательно был герой Гарика Харламова. Персонаж всегда доводил организатора до предела, а зал до смеха, когда пел переделанные на злободневные темы популярные композиции.
Но теперь Илье Прусикину придется "терпеть" эпатажного конкурсанта и аккомпанировать ему на синтезаторе.
Полный выпуск покажут на телеканале ТНТ в 21:00.