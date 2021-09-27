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Орловский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы
Орловский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 27.09.2021
Орловский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал заявление об отказе от мандата депутата Государственной думы РФ нового созыва в прямом эфире в Instagram. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T21:52
2021-09-27T21:52
политика
орловская область
андрей клычков
госдума рф
лдпр
россия
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БРЯНСК, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал заявление об отказе от мандата депутата Государственной думы РФ нового созыва в прямом эфире в Instagram.Клычков на минувших выборах в Госдуму был пятым номером в общефедеральном списке КПРФ на выборы в Госдуму. Ранее глава Орловской области неоднократно заявлял о своём желании продолжить работу на посту главы региона. В понедельник эти слова нашли документальное подтверждение."В рамках нашего эфира подписываю заявление, для того чтобы завтра сдать его в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Отказываюсь от мандата депутата Госдумы", - сказал Клычков и показал зрителям подписанный документ.Выборы в Госдуму проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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политика, орловская область, андрей клычков, госдума рф, лдпр, россия
21:52 27.09.2021
 
Орловский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы

Глава Орловский области Клычков отказался от мандата депутата Госдумы через Instagram

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор Орловской области Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БРЯНСК, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал заявление об отказе от мандата депутата Государственной думы РФ нового созыва в прямом эфире в Instagram.
Клычков на минувших выборах в Госдуму был пятым номером в общефедеральном списке КПРФ на выборы в Госдуму. Ранее глава Орловской области неоднократно заявлял о своём желании продолжить работу на посту главы региона. В понедельник эти слова нашли документальное подтверждение.
"В рамках нашего эфира подписываю заявление, для того чтобы завтра сдать его в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Отказываюсь от мандата депутата Госдумы", - сказал Клычков и показал зрителям подписанный документ.
Выборы в Госдуму проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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ПолитикаОрловская областьАндрей КлычковГосдума РФЛДПРРоссия
 
 
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