https://ria.ru/20210927/mandat-1751922999.html

Глава МИД ФРГ выиграл "дуэль" с министром экономики

Глава МИД ФРГ выиграл "дуэль" с министром экономики - РИА Новости, 27.09.2021

Глава МИД ФРГ выиграл "дуэль" с министром экономики

Глава МИД ФРГ Хайко Маас (СДПГ) получил прямой мандат в бундестаге, обойдя в своем округе Саарлуи министра экономики Петера Альтмайера (ХДС), свидетельствуют... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T02:08

2021-09-27T02:08

2021-09-27T03:40

в мире

германия

ангела меркель

мид германии

христианско-социальный союз

выборы в парламент германии

хайко маас

петер альтмайер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579486214_0:73:3058:1794_1920x0_80_0_0_f12c188cfed269cfe772470d0fd5afb4.jpg

БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас (СДПГ) получил прямой мандат в бундестаге, обойдя в своем округе Саарлуи министра экономики Петера Альтмайера (ХДС), свидетельствуют данные местной избирательной комиссии.Округ Саарлуи - единственный в Германии, где между двумя федеральными министрами развернулась "дуэль" за прямой мандат, пишет местная газета Tagesspiegel.Маас посредством прямого голосования получил в Саарлуи 36,92% голосов, Альтмайер - 27,84%. У Альтмайера еще есть шансы пройти в бундестаг по партийным спискам.Согласно результатам exit poll, которые приводят немецкие телеканалы ARD и ZDF, на выборах в бундестаг лидирует СДПГ, за ней расположились консерваторы из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). На третьем месте "Зеленые".По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.

https://ria.ru/20210927/bavariya-1751922779.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, ангела меркель, мид германии, христианско-социальный союз, выборы в парламент германии, хайко маас, петер альтмайер