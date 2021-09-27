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Глава МИД ФРГ выиграл "дуэль" с министром экономики
Глава МИД ФРГ выиграл "дуэль" с министром экономики - РИА Новости, 27.09.2021
Глава МИД ФРГ выиграл "дуэль" с министром экономики
Глава МИД ФРГ Хайко Маас (СДПГ) получил прямой мандат в бундестаге, обойдя в своем округе Саарлуи министра экономики Петера Альтмайера (ХДС), свидетельствуют... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T02:08
2021-09-27T03:40
в мире
германия
ангела меркель
мид германии
христианско-социальный союз
выборы в парламент германии
хайко маас
петер альтмайер
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас (СДПГ) получил прямой мандат в бундестаге, обойдя в своем округе Саарлуи министра экономики Петера Альтмайера (ХДС), свидетельствуют данные местной избирательной комиссии.Округ Саарлуи - единственный в Германии, где между двумя федеральными министрами развернулась "дуэль" за прямой мандат, пишет местная газета Tagesspiegel.Маас посредством прямого голосования получил в Саарлуи 36,92% голосов, Альтмайер - 27,84%. У Альтмайера еще есть шансы пройти в бундестаг по партийным спискам.Согласно результатам exit poll, которые приводят немецкие телеканалы ARD и ZDF, на выборах в бундестаг лидирует СДПГ, за ней расположились консерваторы из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). На третьем месте "Зеленые".По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.
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в мире, германия, ангела меркель, мид германии, христианско-социальный союз, выборы в парламент германии, хайко маас, петер альтмайер
02:08 27.09.2021 (обновлено: 03:40 27.09.2021)
 
Глава МИД ФРГ выиграл "дуэль" с министром экономики

Глава МИД ФРГ Маас (СДПГ) получил прямой мандат в бундестаге, обойдя Альтмайера (ХДС)

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас (СДПГ) получил прямой мандат в бундестаге, обойдя в своем округе Саарлуи министра экономики Петера Альтмайера (ХДС), свидетельствуют данные местной избирательной комиссии.
Округ Саарлуи - единственный в Германии, где между двумя федеральными министрами развернулась "дуэль" за прямой мандат, пишет местная газета Tagesspiegel.
Маас посредством прямого голосования получил в Саарлуи 36,92% голосов, Альтмайер - 27,84%. У Альтмайера еще есть шансы пройти в бундестаг по партийным спискам.
Согласно результатам exit poll, которые приводят немецкие телеканалы ARD и ZDF, на выборах в бундестаг лидирует СДПГ, за ней расположились консерваторы из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). На третьем месте "Зеленые".
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02:03
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По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.
 
В миреГерманияАнгела МеркельМИД ГерманииХристианско-социальный союзВыборы в парламент ГерманииХайко МаасПетер Альтмайер
 
 
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