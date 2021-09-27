https://ria.ru/20210927/lukashenko-1751968012.html

Лукашенко назвал обвинения в создании миграционного кризиса чепухой

Лукашенко назвал обвинения в создании миграционного кризиса чепухой - РИА Новости, 27.09.2021

Лукашенко назвал обвинения в создании миграционного кризиса чепухой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чепухой обвинения Минска в создании миграционного кризиса, заявив, что Запад - первопричина бегства людей от... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T11:56

2021-09-27T11:56

2021-09-27T12:24

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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чепухой обвинения Минска в создании миграционного кризиса, заявив, что Запад - первопричина бегства людей от войны."Руководители этих государств (соседних стран ЕС – ред.) делают заявления, в которых прямым текстом обвиняют нашу страну в организации миграционного кризиса. Более того, своими обвинениями… решили ввести в заблуждение и все мировое сообщество. Возьмите их выступления в Генеральной Ассамблее ООН", - приводит слова Лукашенко в понедельник Sputnik Беларусь.Согласно сообщению, президент в очередной раз отверг подобные обвинения, назвав их чепухой. Он подчеркнул, что сами страны Запада виноваты в возникшем миграционном кризисе. "Вы их туда (мигрантов – ред.) звали. Вы разорили там эти страны. Вы - первопричина того, что люди бегут от войны на Запад", - сказал белорусский президент.Поэтому, по его словам, надо разбираться там. "И я уже не раз подчеркивал, что это международная банда, которая оттуда людей перевозит не только через Беларусь. Через Средиземное море еще больше идет в ЕС народа. Валом идут. И это все организовано соответствующими людьми", - подчеркнул Лукашенко.Президент Белоруссии пояснил, как при этом организаторы нелегальной миграции используют в своих целях действующий в Белоруссии безвизовый режим с рядом государств. "Там организовывают этих людей, финансируют отчасти. Самолетами они летят сюда, пользуются безвизовым режимом, который у нас существует. Здесь их тоже принимают соответствующие люди, ведут на границу, перебрасывают туда. А там - в Польше, Литве и других странах - самые бандюганы сидят, которые их принимают в Польше, к примеру. И отправляют дальше в Германию. Они же не в Польшу идут. Они идут в Германию, Францию, отчасти в Великобританию. Для них границ нет", - объяснил белорусский президент.Лукашенко еще раз заявил, что поскольку коллективный Запад против Минска развернул "гибридную войну, … санкционную войну", нелогично ожидать, что белорусская сторона будет направлять все силы на защиту ЕС от нелегальной миграции. "Вы что, хотите, чтобы мы вас защищали здесь? Так не будет. Пусть там борются с теми, кто не нужен в Польше или в Литве", - подчеркнул президент.Он отметил, что обстановка дополнительно усугубляется действиями пограничников в сопредельных государствах. "Люди в военной форме - и полиция, и погранвойска, уже армию подключили к этому - силой гонят, как скотину, к нашей общей границе (мигрантов – ред.). Избитых, замерзших, изувеченных, порой мертвых перебрасывают на нашу сторону. А нам что остается делать? Не бросишь же человека на границе", - продолжил он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены санкции. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20210924/migrant-1751565754.html

https://ria.ru/20210915/migranty-1750153742.html

https://ria.ru/20210922/belorussiya-1751384936.html

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латвия

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, оон, латвия, евросоюз