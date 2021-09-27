https://ria.ru/20210927/lashet-1752023477.html

Лидер ХДС признал личную ответственность за итоги выборов в бундестаг

Лидер ХДС признал личную ответственность за итоги выборов в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021

Лидер ХДС признал личную ответственность за итоги выборов в бундестаг

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет признал личную... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:42

2021-09-27T15:42

2021-09-27T15:42

в мире

германия

выборы в парламент германии

хдс/хсс

армин лашет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751638433_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69f73c412f34cf675e1092f024ff653f.jpg

БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет признал личную ответственность за итоги выборов в бундестаг для немецких консерваторов."Причины для таких итогов выборов многообразны, на это было указано в сегодняшних выступлениях коллег на заседании федерального правления (партии), и я, конечно, знаю, что я лично внес вклад в эти итоги выборов", - заявил Лашет на пресс-конференции в Берлине.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.

https://ria.ru/20210927/germaniya-1751985029.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, выборы в парламент германии, хдс/хсс, армин лашет