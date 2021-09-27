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Лидер ХДС признал личную ответственность за итоги выборов в бундестаг
Лидер ХДС признал личную ответственность за итоги выборов в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021
Лидер ХДС признал личную ответственность за итоги выборов в бундестаг
Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет признал личную... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:42
2021-09-27T15:42
2021-09-27T15:42
в мире
германия
выборы в парламент германии
хдс/хсс
армин лашет
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет признал личную ответственность за итоги выборов в бундестаг для немецких консерваторов."Причины для таких итогов выборов многообразны, на это было указано в сегодняшних выступлениях коллег на заседании федерального правления (партии), и я, конечно, знаю, что я лично внес вклад в эти итоги выборов", - заявил Лашет на пресс-конференции в Берлине.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
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в мире, германия, выборы в парламент германии, хдс/хсс, армин лашет
Лидер ХДС признал личную ответственность за итоги выборов в бундестаг
Лидер ХДС Лашет признал личную ответственность за итоги выборов в бундестаг