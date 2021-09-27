https://ria.ru/20210927/lashet-1751969262.html

СМИ: лидер ХДС Лашет готов признать поражение на выборах в бундестаг

СМИ: лидер ХДС Лашет готов признать поражение на выборах в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021

СМИ: лидер ХДС Лашет готов признать поражение на выборах в бундестаг

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет готов признать свое... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T12:02

2021-09-27T12:02

2021-09-27T12:35

в мире

германия

бундестаг германии

выборы в парламент германии

хдс/хсс

армин лашет

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет готов признать свое поражение на выборах в бундестаг, сообщает издание Bild со ссылкой на информацию из партийных кругов.Ранее Лашет заявил о намерении вести переговоры по созданию правительства, хотя и признал, что партия показала неудовлетворительный результат на выборах. В понедельник утром ЦИК ФРГ опубликовал данные, согласно которым Социал-демократическая партия Германии выигрывает выборы с 25,7% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с самым низким за всю историю результатом в 24,1%."По словам Лашета, в СМИ пишут, что он намерен сформировать правительство... но он говорит, что это не так, указывая на результаты", - сообщает издание.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/germaniya-1751955195.html

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в мире, германия, бундестаг германии, выборы в парламент германии, хдс/хсс, армин лашет