https://ria.ru/20210927/lashet-1751920434.html

Лидер ХДС высказался о будущей роли его партии в бундестаге

Лидер ХДС высказался о будущей роли его партии в бундестаге - РИА Новости, 27.09.2021

Лидер ХДС высказался о будущей роли его партии в бундестаге

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет не ответил на вопрос о том, РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T01:10

2021-09-27T01:10

2021-09-27T01:11

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христианско-социальный союз

выборы в парламент германии

хдс/хсс

выборы в германии

армин лашет

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет не ответил на вопрос о том, готов ли он уйти в оппозицию или войти в коалицию с социал-демократами в качестве младшего партнера, и может ли в таком случае остаться на посту лидера ХДС.Он добавил, что сейчас прежде всего надо думать о том, в каком направлении пойдет страна, а не о том, что случится с отдельными политиками. "Мы обсудим это в ХДС/ХСС, когда наступит время, но сейчас мы должны думать о том, как создать для страны правительство в нынешней ситуации", - считает Лашет.При этом далее политик отметил, что намерен вести предварительные переговоры по созданию коалиции с позиции председателя партии и останется им, несмотря на результаты на выборах. "Я намерен вести переговоры с позиции председателя партии. Каким образом будет сформирована фракция - мы решим позднее", - добавил он, указав, что блок хочет возглавить будущее правительство.Как ранее сообщил телеканал, согласно результатам exit poll Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в бундестаг с 25,9% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%.

https://ria.ru/20210927/vybory-1751919959.html

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