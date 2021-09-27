https://ria.ru/20210927/lashet-1751920434.html
Лидер ХДС высказался о будущей роли его партии в бундестаге
Лидер ХДС высказался о будущей роли его партии в бундестаге - РИА Новости, 27.09.2021
Лидер ХДС высказался о будущей роли его партии в бундестаге
Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет не ответил на вопрос о том, РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T01:10
2021-09-27T01:10
2021-09-27T01:11
в мире
германия
христианско-социальный союз
выборы в парламент германии
хдс/хсс
выборы в германии
армин лашет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751638433_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69f73c412f34cf675e1092f024ff653f.jpg
БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет не ответил на вопрос о том, готов ли он уйти в оппозицию или войти в коалицию с социал-демократами в качестве младшего партнера, и может ли в таком случае остаться на посту лидера ХДС.Он добавил, что сейчас прежде всего надо думать о том, в каком направлении пойдет страна, а не о том, что случится с отдельными политиками. "Мы обсудим это в ХДС/ХСС, когда наступит время, но сейчас мы должны думать о том, как создать для страны правительство в нынешней ситуации", - считает Лашет.При этом далее политик отметил, что намерен вести предварительные переговоры по созданию коалиции с позиции председателя партии и останется им, несмотря на результаты на выборах. "Я намерен вести переговоры с позиции председателя партии. Каким образом будет сформирована фракция - мы решим позднее", - добавил он, указав, что блок хочет возглавить будущее правительство.Как ранее сообщил телеканал, согласно результатам exit poll Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в бундестаг с 25,9% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%.
https://ria.ru/20210927/vybory-1751919959.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751638433_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_807521a54c16766fb37b1e815c00640e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, христианско-социальный союз, выборы в парламент германии, хдс/хсс, выборы в германии, армин лашет
01:10 27.09.2021 (обновлено: 01:11 27.09.2021)
Лидер ХДС высказался о будущей роли его партии в бундестаге
Лидер ХДС Лашет попросил дождаться итогов выборов, отвечая на вопрос об уходе в оппозицию