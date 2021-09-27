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Лидер ХДС высказался о будущей роли его партии в бундестаге
Лидер ХДС высказался о будущей роли его партии в бундестаге - РИА Новости, 27.09.2021
Лидер ХДС высказался о будущей роли его партии в бундестаге
Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет не ответил на вопрос о том, РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T01:10
2021-09-27T01:11
в мире
германия
христианско-социальный союз
выборы в парламент германии
хдс/хсс
выборы в германии
армин лашет
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет не ответил на вопрос о том, готов ли он уйти в оппозицию или войти в коалицию с социал-демократами в качестве младшего партнера, и может ли в таком случае остаться на посту лидера ХДС.Он добавил, что сейчас прежде всего надо думать о том, в каком направлении пойдет страна, а не о том, что случится с отдельными политиками. "Мы обсудим это в ХДС/ХСС, когда наступит время, но сейчас мы должны думать о том, как создать для страны правительство в нынешней ситуации", - считает Лашет.При этом далее политик отметил, что намерен вести предварительные переговоры по созданию коалиции с позиции председателя партии и останется им, несмотря на результаты на выборах. "Я намерен вести переговоры с позиции председателя партии. Каким образом будет сформирована фракция - мы решим позднее", - добавил он, указав, что блок хочет возглавить будущее правительство.Как ранее сообщил телеканал, согласно результатам exit poll Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в бундестаг с 25,9% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%.
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в мире, германия, христианско-социальный союз, выборы в парламент германии, хдс/хсс, выборы в германии, армин лашет
01:10 27.09.2021 (обновлено: 01:11 27.09.2021)
 
Лидер ХДС высказался о будущей роли его партии в бундестаге

Лидер ХДС Лашет попросил дождаться итогов выборов, отвечая на вопрос об уходе в оппозицию

© AP Photo / Markus SchreiberПредседатель партии Христианско-демократический союза Армин Лашет
Председатель партии Христианско-демократический союза Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет не ответил на вопрос о том, готов ли он уйти в оппозицию или войти в коалицию с социал-демократами в качестве младшего партнера, и может ли в таком случае остаться на посту лидера ХДС.

"У нас еще нет всех результатов", - сказал Лашет в эфире телеканала ZDF.

Он добавил, что сейчас прежде всего надо думать о том, в каком направлении пойдет страна, а не о том, что случится с отдельными политиками. "Мы обсудим это в ХДС/ХСС, когда наступит время, но сейчас мы должны думать о том, как создать для страны правительство в нынешней ситуации", - считает Лашет.
При этом далее политик отметил, что намерен вести предварительные переговоры по созданию коалиции с позиции председателя партии и останется им, несмотря на результаты на выборах. "Я намерен вести переговоры с позиции председателя партии. Каким образом будет сформирована фракция - мы решим позднее", - добавил он, указав, что блок хочет возглавить будущее правительство.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
00:59
СДПГ лидирует на выборах в бундестаг с минимальным отрывом
Как ранее сообщил телеканал, согласно результатам exit poll Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в бундестаг с 25,9% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с 24,5%, "Союз90/Зеленые" на третьем месте с 14,1%.
 
В миреГерманияХристианско-социальный союзВыборы в парламент ГерманииХДС/ХССВыборы в ГерманииАрмин Лашет
 
 
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