https://ria.ru/20210927/kusturitsa-1751978045.html
Вышла первая часть авторской программы Эмира Кустурицы на Sputnik Сербия
Вышла первая часть авторской программы Эмира Кустурицы на Sputnik Сербия - РИА Новости, 27.09.2021
Вышла первая часть авторской программы Эмира Кустурицы на Sputnik Сербия
Известный режиссер Эмир Кустурица в авторском шоу "Моя жизнь" поделился откровенными воспоминаниями о детстве в Сараево, отношением к гибели Югославии и... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:03
2021-09-27T14:03
2021-09-27T14:03
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Известный режиссер Эмир Кустурица в авторском шоу "Моя жизнь" поделился откровенными воспоминаниями о детстве в Сараево, отношением к гибели Югославии и впечатлениях, сформировавших его как режиссера, сообщается на YouTube Sputnik Serbia.Авторское шоу "Моя жизнь" будет выходить каждую неделю на Sputnik Serbia. В нем знаменитый кинорежиссер поделится своими взглядами, жизненной философией и творческими планами.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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Эмир Кустурица: "Из воспоминаний я вытаскивал мотивы для своих фильмов"
Известный режиссер Эмир Кустурица в авторском шоу "Моя жизнь" поделился откровенными воспоминаниями о детстве в Сараево, отношением к гибели Югославии и впечатлениях, сформировавших его как режиссера. "Странные связи бывают между людьми и событиями, которые совпадают по какому-то неписаному закону. Вот, например: в 1961 году Юрий Гагарин полетел в космос, а я пошел в школу. Как мы знаем, первый полет человека в космос готовили долго. За пуском Гагарина стояла целая команда специалистов, тогда как груз моего „запуска” в школу лег на плечи одной только моей мамы", – сказал Эмир Кустурица. Авторское шоу "Моя жизнь" будет выходить каждую неделю на Sputnik Serbia. В нем знаменитый кинорежиссер поделится своими взглядами, жизненной философией и творческими планами.
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