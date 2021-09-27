Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210927/kusturitsa-1751978045.html
Вышла первая часть авторской программы Эмира Кустурицы на Sputnik Сербия
Вышла первая часть авторской программы Эмира Кустурицы на Sputnik Сербия - РИА Новости, 27.09.2021
Вышла первая часть авторской программы Эмира Кустурицы на Sputnik Сербия
Известный режиссер Эмир Кустурица в авторском шоу "Моя жизнь" поделился откровенными воспоминаниями о детстве в Сараево, отношением к гибели Югославии и... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T14:03
2021-09-27T14:03
новости агентства
югославия
москва
youtube
эмир кустурица
sputnik
знаменитости
миа "россия сегодня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751999426_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b0701df1db25b6f996ff8c109a30db06.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Известный режиссер Эмир Кустурица в авторском шоу "Моя жизнь" поделился откровенными воспоминаниями о детстве в Сараево, отношением к гибели Югославии и впечатлениях, сформировавших его как режиссера, сообщается на YouTube Sputnik Serbia.Авторское шоу "Моя жизнь" будет выходить каждую неделю на Sputnik Serbia. В нем знаменитый кинорежиссер поделится своими взглядами, жизненной философией и творческими планами.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20210807/kusturitsa-1744810809.html
югославия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Эмир Кустурица: "Из воспоминаний я вытаскивал мотивы для своих фильмов"
Известный режиссер Эмир Кустурица в авторском шоу "Моя жизнь" поделился откровенными воспоминаниями о детстве в Сараево, отношением к гибели Югославии и впечатлениях, сформировавших его как режиссера. "Странные связи бывают между людьми и событиями, которые совпадают по какому-то неписаному закону. Вот, например: в 1961 году Юрий Гагарин полетел в космос, а я пошел в школу. Как мы знаем, первый полет человека в космос готовили долго. За пуском Гагарина стояла целая команда специалистов, тогда как груз моего „запуска” в школу лег на плечи одной только моей мамы", – сказал Эмир Кустурица. Авторское шоу "Моя жизнь" будет выходить каждую неделю на Sputnik Serbia. В нем знаменитый кинорежиссер поделится своими взглядами, жизненной философией и творческими планами.
2021-09-27T14:03
true
PT31M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751999426_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_ba22d9707819a1c9763b1824f2c15344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости агентства, югославия, москва, youtube, эмир кустурица, sputnik, знаменитости, миа "россия сегодня", радио sputnik
14:03 27.09.2021
 

Вышла первая часть авторской программы Эмира Кустурицы на Sputnik Сербия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Известный режиссер Эмир Кустурица в авторском шоу "Моя жизнь" поделился откровенными воспоминаниями о детстве в Сараево, отношением к гибели Югославии и впечатлениях, сформировавших его как режиссера, сообщается на YouTube Sputnik Serbia.
"Странные связи бывают между людьми и событиями, которые совпадают по какому-то неписаному закону. Вот, например: в 1961 году Юрий Гагарин полетел в космос, а я пошел в школу. Как мы знаем, первый полет человека в космос готовили долго. За пуском Гагарина стояла целая команда специалистов, тогда как груз моего „запуска” в школу лег на плечи одной только моей мамы", - сказал Эмир Кустурица.
Авторское шоу "Моя жизнь" будет выходить каждую неделю на Sputnik Serbia. В нем знаменитый кинорежиссер поделится своими взглядами, жизненной философией и творческими планами.
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
Сербский режиссёр Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 12:00
Эмир Кустурица будет делать авторское шоу для Sputnik Serbia
 
Новости агентстваЮгославияМоскваYouTubeЭмир КустурицаSputnikЗнаменитостиМИА "Россия сегодня"Радио Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Житель Приамурья перевозил более 19 килограмм марихуаны на такси
05:00Врач рассказала, какие симптомы COVID-19 стали чаще встречаться
04:48WSJ сообщила о планах США использовать российские базы в Центральной Азии
04:29В США потребовали привлечь к ответственности директора-распорядителя МВФ
04:23Приморец выжил благодаря осечке в пистолете его "убийцы"
04:16Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
04:11Российские врачи рассчитывают победить диабет через 10 лет
04:09Диетолог назвал три недорогих и полезных вида рыбы
04:04Байден обсудил с демократами, как избежать возможного дефолта
03:51Лимаренко рассказал об инвестициях в газовый проект "Сахалин-3"
03:45Пентагон создал группу эсминцев для противодействия российским подлодкам
03:39Посольство РФ оценило данные о новых правилах на въезд в США для привитых
03:35Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
03:35Врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай
03:22В России создали новый дрон-разведчик "Мерлин-ВР"
03:18Эксперт назвал новые риски при покупке недвижимости
03:15Инфекционист рассказал, сколько еще продлится пандемия
03:10Главы 100 государств выступили на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
02:59Лимаренко заявил, что Сахалин привлечет инвестиции в нефтяную отрасль
02:48Постпред КНДР при ООН заявил, что США должны перестать угрожать Пхеньяну
Лента новостейМолния