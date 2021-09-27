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Курс евро к доллару вырос на фоне выборов в бундестаг
Курс евро к доллару вырос на фоне выборов в бундестаг - РИА Новости, 27.09.2021
Курс евро к доллару вырос на фоне выборов в бундестаг
Курс евро к доллару растет на фоне выборов в бундестаг ФРГ, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T02:25
2021-09-27T02:25
2021-09-27T02:25
в мире
германия
ангела меркель
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Курс евро к доллару растет на фоне выборов в бундестаг ФРГ, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 0.33 мск курс евро к доллару растет до 1,1719 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1714 доллара.Согласно результатам exit poll, которые приводят местные телеканалы ARD и ZDF, на выборах в бундестаг лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), за ней расположились консерваторы из консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). На третьем месте "Зеленые".По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.
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в мире, германия, ангела меркель
Курс евро к доллару вырос на фоне выборов в бундестаг
Курс евро к доллару вырос на фоне выборов в бундестаг ФРГ, свидетельствуют данные торгов