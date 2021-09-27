https://ria.ru/20210927/kurorty-1752016115.html

Названо число туристов, посетивших Крым и Краснодарский край в 2021 году

Названо число туристов, посетивших Крым и Краснодарский край в 2021 году - РИА Новости, 27.09.2021

Названо число туристов, посетивших Крым и Краснодарский край в 2021 году

Крым и Краснодарский край с начала 2021 года приняли порядка 18,4 миллиона отдыхающих, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T19:29

2021-09-27T19:29

2021-09-27T19:29

туризм

таиланд

краснодарский край

республика крым

российский союз туриндустрии (рст)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

новости - туризм

альянс туристических агентств

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Крым и Краснодарский край с начала 2021 года приняли порядка 18,4 миллиона отдыхающих, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин."Юг России — Краснодарский край и Крым — по итогам этого года выйдут практически на уровень 2019-го. Краснодарский край за восемь месяцев принял 12,4 миллиона, Крым — порядка шести миллионов туристов", — сказал Барзыкин. По данным Росстата, по итогам 2019 года в Краснодарском крае в коллективных средствах размещения остановились 8,1 миллиона, а в Крыму — 2,3 миллиона путешественников.

https://ria.ru/20210912/krym-1749529281.html

таиланд

краснодарский край

республика крым

россия

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