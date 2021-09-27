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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210927/kurorty-1752016115.html
Названо число туристов, посетивших Крым и Краснодарский край в 2021 году
Названо число туристов, посетивших Крым и Краснодарский край в 2021 году - РИА Новости, 27.09.2021
Названо число туристов, посетивших Крым и Краснодарский край в 2021 году
Крым и Краснодарский край с начала 2021 года приняли порядка 18,4 миллиона отдыхающих, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T19:29
2021-09-27T19:29
туризм
таиланд
краснодарский край
республика крым
российский союз туриндустрии (рст)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
новости - туризм
альянс туристических агентств
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Крым и Краснодарский край с начала 2021 года приняли порядка 18,4 миллиона отдыхающих, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин."Юг России — Краснодарский край и Крым — по итогам этого года выйдут практически на уровень 2019-го. Краснодарский край за восемь месяцев принял 12,4 миллиона, Крым — порядка шести миллионов туристов", — сказал Барзыкин. По данным Росстата, по итогам 2019 года в Краснодарском крае в коллективных средствах размещения остановились 8,1 миллиона, а в Крыму — 2,3 миллиона путешественников.
https://ria.ru/20210912/krym-1749529281.html
таиланд
краснодарский край
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таиланд, краснодарский край, республика крым, российский союз туриндустрии (рст), федеральная служба государственной статистики (росстат), новости - туризм, альянс туристических агентств, юрий барзыкин, туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
19:29 27.09.2021
 
Названо число туристов, посетивших Крым и Краснодарский край в 2021 году

РСТ: Крым и Краснодарский край с начала 2021 года приняли порядка 18,4 миллиона туристов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы занимаются парасейлингом на пляже в Судаке
Туристы занимаются парасейлингом на пляже в Судаке - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Крым и Краснодарский край с начала 2021 года приняли порядка 18,4 миллиона отдыхающих, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.
"Юг России — Краснодарский край и Крым — по итогам этого года выйдут практически на уровень 2019-го. Краснодарский край за восемь месяцев принял 12,4 миллиона, Крым — порядка шести миллионов туристов", — сказал Барзыкин.
По данным Росстата, по итогам 2019 года в Краснодарском крае в коллективных средствах размещения остановились 8,1 миллиона, а в Крыму — 2,3 миллиона путешественников.
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ТуризмТаиландКраснодарский крайРеспублика КрымРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Новости - ТуризмАльянс туристических агентствЮрий БарзыкинтуристыТуризмРоссиякуда поехатьотдых на морекуда можно лететьотдых в России 2021 летом
 
 
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