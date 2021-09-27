https://ria.ru/20210927/krym-1752024902.html

Бывшего вице-премьера Крыма могут этапировать в Москву, сообщил источник

Бывшего вице-премьера Крыма могут этапировать в Москву, сообщил источник - РИА Новости, 27.09.2021

Бывшего вице-премьера Крыма могут этапировать в Москву, сообщил источник

Бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, отвечавшего за ФЦП развития полуострова, могут этапировать в Москву, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:49

2021-09-27T15:49

2021-09-27T15:49

республика крым

москва

лефортово

виталий нахлупин

евгений кабанов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751691957_0:26:2151:1235_1920x0_80_0_0_e43e4d54019862329046ce149c32f903.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, отвечавшего за ФЦП развития полуострова, могут этапировать в Москву, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона."Рассматривается вопрос о его возможном этапировании в Москву, возможно, в СИЗО Лефортово", - сказал источник.Глава Крыма Сергей Аксенов на прошлой неделе принял отставку Кабанова и министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова. Позже оба экс-чиновника были задержаны по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве, они арестованы на два месяца.ФЦП развития Крыма до Кабанова курировал вице-премьер правительства региона Виталий Нахлупин, арестованный по обвинению в получении взяток в октябре 2018 года, решения суда на данный момент нет. Курирование программы перешло в его обязанности после ареста и отставки предыдущего куратора, вице-премьера Крыма Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество.

https://ria.ru/20210924/khischeniya-1751653868.html

https://ria.ru/20210925/krym-1751764900.html

республика крым

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, москва, лефортово, виталий нахлупин, евгений кабанов