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Бывшего вице-премьера Крыма могут этапировать в Москву, сообщил источник
Бывшего вице-премьера Крыма могут этапировать в Москву, сообщил источник - РИА Новости, 27.09.2021
Бывшего вице-премьера Крыма могут этапировать в Москву, сообщил источник
Бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, отвечавшего за ФЦП развития полуострова, могут этапировать в Москву, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T15:49
2021-09-27T15:49
республика крым
москва
лефортово
виталий нахлупин
евгений кабанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, отвечавшего за ФЦП развития полуострова, могут этапировать в Москву, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона."Рассматривается вопрос о его возможном этапировании в Москву, возможно, в СИЗО Лефортово", - сказал источник.Глава Крыма Сергей Аксенов на прошлой неделе принял отставку Кабанова и министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова. Позже оба экс-чиновника были задержаны по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве, они арестованы на два месяца.ФЦП развития Крыма до Кабанова курировал вице-премьер правительства региона Виталий Нахлупин, арестованный по обвинению в получении взяток в октябре 2018 года, решения суда на данный момент нет. Курирование программы перешло в его обязанности после ареста и отставки предыдущего куратора, вице-премьера Крыма Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество.
https://ria.ru/20210924/khischeniya-1751653868.html
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республика крым, москва, лефортово, виталий нахлупин, евгений кабанов
15:49 27.09.2021
 
Бывшего вице-премьера Крыма могут этапировать в Москву, сообщил источник

Источник: бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова могут этапировать в Москву

© РИА Новости / Дмитрий МакеевЕвгений Кабанов
Евгений Кабанов - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, отвечавшего за ФЦП развития полуострова, могут этапировать в Москву, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.
"Рассматривается вопрос о его возможном этапировании в Москву, возможно, в СИЗО Лефортово", - сказал источник.
Вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 15:45
Бывший вице-премьер Крыма Кабанов заявил, что не причастен к хищениям
Глава Крыма Сергей Аксенов на прошлой неделе принял отставку Кабанова и министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова. Позже оба экс-чиновника были задержаны по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве, они арестованы на два месяца.
ФЦП развития Крыма до Кабанова курировал вице-премьер правительства региона Виталий Нахлупин, арестованный по обвинению в получении взяток в октябре 2018 года, решения суда на данный момент нет. Курирование программы перешло в его обязанности после ареста и отставки предыдущего куратора, вице-премьера Крыма Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество.
Министр транспорта Республики Крым Евгений Исаков
25 сентября, 13:29
Министр транспорта Крыма Евгений Исаков ушел в отставку
 
Республика КрымМоскваЛефортовоВиталий НахлупинЕвгений Кабанов
 
 
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