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Премьер Крыма будет курировать исполнение программы развития республики
Премьер Крыма будет курировать исполнение программы развития республики - РИА Новости, 27.09.2021
Премьер Крыма будет курировать исполнение программы развития республики
Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк будет курировать реализацию ФЦП развития республики после отставки и ареста бывшего крымского вице-премьера... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:40
2021-09-27T12:40
экономика
севастополь
республика крым
юрий гоцанюк
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк будет курировать реализацию ФЦП развития республики после отставки и ареста бывшего крымского вице-премьера Евгения Кабанова, изменения в распоряжение опубликованы на сайте правительства региона.Экс-вице-премьер правительства Крыма Кабанов, курировавший реализацию ФЦП в Крыму, был снят с должности и арестован судом на два месяца 24 сентября. Ему и бывшему министру строительства и архитектуры региона Михаилу Храмову предъявлено обвинение по статье мошенничество в особо крупном размере."Председатель совета министров Республики Крым направляет, координирует и контролирует реализацию федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года", - говорится в распоряжении.Федеральная целевая программа (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и города Севастополь решением правительства России продлена до 2025 года. Согласно паспорту ФПЦ, общий объем финансирования программы в 2015-2025 годах составляет почти 1,374 триллиона рублей, из них из федерального бюджета - 1,3 триллиона рублей, 39,8 миллиарда рублей из бюджетов регионов и 31,1 миллиарда - внебюджетных источников.
https://ria.ru/20210926/aksenov-1751862738.html
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севастополь
республика крым
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экономика, севастополь, республика крым, юрий гоцанюк, россия
12:40 27.09.2021
 
Премьер Крыма будет курировать исполнение программы развития республики

Премьер Крыма Юрий Гоцанюк будет курировать реализацию ФЦП после ареста Кабанова

© Фото : портал Правительства Республики КрымПремьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк
Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© Фото : портал Правительства Республики Крым
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк будет курировать реализацию ФЦП развития республики после отставки и ареста бывшего крымского вице-премьера Евгения Кабанова, изменения в распоряжение опубликованы на сайте правительства региона.
Экс-вице-премьер правительства Крыма Кабанов, курировавший реализацию ФЦП в Крыму, был снят с должности и арестован судом на два месяца 24 сентября. Ему и бывшему министру строительства и архитектуры региона Михаилу Храмову предъявлено обвинение по статье мошенничество в особо крупном размере.
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"Председатель совета министров Республики Крым направляет, координирует и контролирует реализацию федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года", - говорится в распоряжении.
Федеральная целевая программа (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и города Севастополь решением правительства России продлена до 2025 года. Согласно паспорту ФПЦ, общий объем финансирования программы в 2015-2025 годах составляет почти 1,374 триллиона рублей, из них из федерального бюджета - 1,3 триллиона рублей, 39,8 миллиарда рублей из бюджетов регионов и 31,1 миллиарда - внебюджетных источников.
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ЭкономикаСевастопольРеспублика КрымЮрий ГоцанюкРоссия
 
 
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