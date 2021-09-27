https://ria.ru/20210927/krym-1751978366.html

Премьер Крыма будет курировать исполнение программы развития республики

Премьер Крыма будет курировать исполнение программы развития республики - РИА Новости, 27.09.2021

Премьер Крыма будет курировать исполнение программы развития республики

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк будет курировать реализацию ФЦП развития республики после отставки и ареста бывшего крымского вице-премьера... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T12:40

2021-09-27T12:40

2021-09-27T12:40

экономика

севастополь

республика крым

юрий гоцанюк

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк будет курировать реализацию ФЦП развития республики после отставки и ареста бывшего крымского вице-премьера Евгения Кабанова, изменения в распоряжение опубликованы на сайте правительства региона.Экс-вице-премьер правительства Крыма Кабанов, курировавший реализацию ФЦП в Крыму, был снят с должности и арестован судом на два месяца 24 сентября. Ему и бывшему министру строительства и архитектуры региона Михаилу Храмову предъявлено обвинение по статье мошенничество в особо крупном размере."Председатель совета министров Республики Крым направляет, координирует и контролирует реализацию федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года", - говорится в распоряжении.Федеральная целевая программа (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и города Севастополь решением правительства России продлена до 2025 года. Согласно паспорту ФПЦ, общий объем финансирования программы в 2015-2025 годах составляет почти 1,374 триллиона рублей, из них из федерального бюджета - 1,3 триллиона рублей, 39,8 миллиарда рублей из бюджетов регионов и 31,1 миллиарда - внебюджетных источников.

https://ria.ru/20210926/aksenov-1751862738.html

https://ria.ru/20210926/krym-1751861051.html

севастополь

республика крым

россия

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экономика, севастополь, республика крым, юрий гоцанюк, россия