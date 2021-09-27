https://ria.ru/20210927/krizis-1752062281.html

Украину предупредили о наступлении очень тяжелого кризиса

Украину предупредили о наступлении тяжелого кризиса

Украину предупредили о наступлении очень тяжелого кризиса

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о непростых временах для страны. Его статью опубликовал "Главред". РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T18:32

2021-09-27T18:32

2021-09-27T18:32

экономика

украина

газпром

виктор суслов (украинский экономист)

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о непростых временах для страны. Его статью опубликовал "Главред".По его словам, Запад признает, что "Газпром" в полном объеме выполняет действующие контракты по поставкам топлива в Европу. При этом Брюссель нуждается в дополнительных объемах газа из России. Экономист уточнил, что в последнее время стоимость этого энергоносителя резко выросла.Чтобы окупить инвестиции в трубопровод "Северный поток — 2", Москва планирует снабжать континент дополнительными объемами именно по этой магистрали, считает Суслов.В свою очередь, Украина хочет, чтобы Россия осуществляла прокачку через ее территорию, потому что страна ощущает острый дефицит газа и нехватку доходов от его транзита, пишет экс-министр. При этом киевские власти не желают вести переговоры с российским правительством о возврате к прямым закупкам топлива у "Газпрома". Вместо этого они предпочитают брать энергоноситель у европейских спекулянтов по резко завышенным ценам, посетовал автор."Я просто хочу знать, почему украинское руководство в декабре 2019 года согласилось на подписание пятилетнего контракта на транзит газа с "Газпромом" вместо существовавшего десятилетнего, и почему оно согласилось на сокращение объема транзита практически вдвое до 40 миллиардов кубометров в год?", — задался вопросом Суслов.Он пришел к выводу, что все стороны в полном объеме выполняют свои обязательства в соответствии с контрактами и законами рыночной экономики, однако в возникшей ситуации Украину ждут очень непростые времена.Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, к 21 сентября эта отметка приблизилась к 900 долларам.Москва и Киев в конце 2019 года договорились о продолжении транзита газа через территорию Украины. Стороны подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует поставку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/gaz-1752054155.html

https://ria.ru/20210927/krym-1752024466.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, газпром, виктор суслов (украинский экономист), северный поток — 2, россия