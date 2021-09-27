Украину предупредили о наступлении очень тяжелого кризиса
Бывший министр экономики Украины Суслов предупредил страну о наступлении тяжелого кризиса
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о непростых временах для страны. Его статью опубликовал "Главред".
"Нам предстоит пережить тяжелый финансовый кризис и тяжелую зиму. Кризиса в теплоснабжении и энергетике уже не избежать", — считает Суслов.
Чтобы окупить инвестиции в трубопровод "Северный поток — 2", Москва планирует снабжать континент дополнительными объемами именно по этой магистрали, считает Суслов.
В свою очередь, Украина хочет, чтобы Россия осуществляла прокачку через ее территорию, потому что страна ощущает острый дефицит газа и нехватку доходов от его транзита, пишет экс-министр. При этом киевские власти не желают вести переговоры с российским правительством о возврате к прямым закупкам топлива у "Газпрома". Вместо этого они предпочитают брать энергоноситель у европейских спекулянтов по резко завышенным ценам, посетовал автор.
"Я просто хочу знать, почему украинское руководство в декабре 2019 года согласилось на подписание пятилетнего контракта на транзит газа с "Газпромом" вместо существовавшего десятилетнего, и почему оно согласилось на сокращение объема транзита практически вдвое до 40 миллиардов кубометров в год?", — задался вопросом Суслов.
Он пришел к выводу, что все стороны в полном объеме выполняют свои обязательства в соответствии с контрактами и законами рыночной экономики, однако в возникшей ситуации Украину ждут очень непростые времена.
Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, к 21 сентября эта отметка приблизилась к 900 долларам.
Москва и Киев в конце 2019 года договорились о продолжении транзита газа через территорию Украины. Стороны подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует поставку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.