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Украину предупредили о наступлении очень тяжелого кризиса
Украину предупредили о наступлении тяжелого кризиса
Украину предупредили о наступлении очень тяжелого кризиса
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о непростых временах для страны. Его статью опубликовал "Главред". РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T18:32
2021-09-27T18:32
экономика
украина
газпром
виктор суслов (украинский экономист)
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о непростых временах для страны. Его статью опубликовал "Главред".По его словам, Запад признает, что "Газпром" в полном объеме выполняет действующие контракты по поставкам топлива в Европу. При этом Брюссель нуждается в дополнительных объемах газа из России. Экономист уточнил, что в последнее время стоимость этого энергоносителя резко выросла.Чтобы окупить инвестиции в трубопровод "Северный поток — 2", Москва планирует снабжать континент дополнительными объемами именно по этой магистрали, считает Суслов.В свою очередь, Украина хочет, чтобы Россия осуществляла прокачку через ее территорию, потому что страна ощущает острый дефицит газа и нехватку доходов от его транзита, пишет экс-министр. При этом киевские власти не желают вести переговоры с российским правительством о возврате к прямым закупкам топлива у "Газпрома". Вместо этого они предпочитают брать энергоноситель у европейских спекулянтов по резко завышенным ценам, посетовал автор."Я просто хочу знать, почему украинское руководство в декабре 2019 года согласилось на подписание пятилетнего контракта на транзит газа с "Газпромом" вместо существовавшего десятилетнего, и почему оно согласилось на сокращение объема транзита практически вдвое до 40 миллиардов кубометров в год?", — задался вопросом Суслов.Он пришел к выводу, что все стороны в полном объеме выполняют свои обязательства в соответствии с контрактами и законами рыночной экономики, однако в возникшей ситуации Украину ждут очень непростые времена.Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, к 21 сентября эта отметка приблизилась к 900 долларам.Москва и Киев в конце 2019 года договорились о продолжении транзита газа через территорию Украины. Стороны подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует поставку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
https://radiosputnik.ria.ru/20210927/gaz-1752054155.html
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экономика, украина, газпром, виктор суслов (украинский экономист), северный поток — 2, россия
18:32 27.09.2021
 
Украину предупредили о наступлении очень тяжелого кризиса

Бывший министр экономики Украины Суслов предупредил страну о наступлении тяжелого кризиса

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о непростых временах для страны. Его статью опубликовал "Главред".
"Нам предстоит пережить тяжелый финансовый кризис и тяжелую зиму. Кризиса в теплоснабжении и энергетике уже не избежать", — считает Суслов.
По его словам, Запад признает, что "Газпром" в полном объеме выполняет действующие контракты по поставкам топлива в Европу. При этом Брюссель нуждается в дополнительных объемах газа из России. Экономист уточнил, что в последнее время стоимость этого энергоносителя резко выросла.
Чтобы окупить инвестиции в трубопровод "Северный поток — 2", Москва планирует снабжать континент дополнительными объемами именно по этой магистрали, считает Суслов.
В свою очередь, Украина хочет, чтобы Россия осуществляла прокачку через ее территорию, потому что страна ощущает острый дефицит газа и нехватку доходов от его транзита, пишет экс-министр. При этом киевские власти не желают вести переговоры с российским правительством о возврате к прямым закупкам топлива у "Газпрома". Вместо этого они предпочитают брать энергоноситель у европейских спекулянтов по резко завышенным ценам, посетовал автор.
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"Я просто хочу знать, почему украинское руководство в декабре 2019 года согласилось на подписание пятилетнего контракта на транзит газа с "Газпромом" вместо существовавшего десятилетнего, и почему оно согласилось на сокращение объема транзита практически вдвое до 40 миллиардов кубометров в год?", — задался вопросом Суслов.
Он пришел к выводу, что все стороны в полном объеме выполняют свои обязательства в соответствии с контрактами и законами рыночной экономики, однако в возникшей ситуации Украину ждут очень непростые времена.
Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, к 21 сентября эта отметка приблизилась к 900 долларам.
Москва и Киев в конце 2019 года договорились о продолжении транзита газа через территорию Украины. Стороны подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует поставку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
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ЭкономикаУкраинаГазпромВиктор Суслов (украинский экономист)Северный поток — 2Россия
 
 
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