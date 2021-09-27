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Во Владивостоке пресекли деятельность подпольного цеха по переработке краба
Во Владивостоке пресекли деятельность подпольного цеха по переработке краба - РИА Новости, 27.09.2021
Во Владивостоке пресекли деятельность подпольного цеха по переработке краба
Пограничники и сотрудники Росгвардии пресекли деятельность подпольного цеха по переработке краба во Владивостоке, из нелегального оборота изъято более тонны... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T10:05
2021-09-27T10:05
происшествия
владивосток
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пограничное управление фсб рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости. Пограничники и сотрудники Росгвардии пресекли деятельность подпольного цеха по переработке краба во Владивостоке, из нелегального оборота изъято более тонны водных биоресурсов, сообщает пресс-группа регионального погрануправления ФСБ России."В результате совместных действий представителей силовых ведомств в столице Приморья пресечена деятельность подпольного цеха по переработке краба... Во Владивостоке изъято из незаконного оборота более одной тонны водных биологических ресурсов", - говорится в сообщении.По информации ведомства, пять местных жителей открыли подпольный цех в двух гаражных боксах в одном из спальных районов Владивостока, установив там чаны с морской водой и аэрацией для хранения членистоногих в живом виде, морозильную камеру и большое количество упаковочной тары. Правоохранители обнаружили в емкостях более 350 особей краба разного вида (камчатского, волосатого и синего). Из припаркованного автомобиля изъяли порядка 200 килограммов морепродукции, подготовленной к реализации, также около 70 особей живого краба разных видов, присыпанных льдом, были упакованы в герметичную тару для отправки московскому заказчику.Отмечается, что доставка "живого товара", по признанию одного из нарушителей, была поставлена на поток, исходное сырье приобреталось у местных жителей. Владельцы морепродуктов не смогли предоставить документы, подтверждающие законность происхождения изъятых биоресурсов, проводятся проверки."В рамках административного производства у правонарушителей изъяты два автомобиля и два маломерных плавсредства. Весь краб, признанный специалистами жизнеспособным, возвращен в естественную среду обитания", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200529/1572151074.html
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происшествия, владивосток, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пограничное управление фсб рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
10:05 27.09.2021
 
Во Владивостоке пресекли деятельность подпольного цеха по переработке краба

Росгвардия и ФСБ пресекли в Приморье деятельность подпольного цеха по переработке краба

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии РФ в Москве
Автомобиль Росгвардии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости. Пограничники и сотрудники Росгвардии пресекли деятельность подпольного цеха по переработке краба во Владивостоке, из нелегального оборота изъято более тонны водных биоресурсов, сообщает пресс-группа регионального погрануправления ФСБ России.
"В результате совместных действий представителей силовых ведомств в столице Приморья пресечена деятельность подпольного цеха по переработке краба... Во Владивостоке изъято из незаконного оборота более одной тонны водных биологических ресурсов", - говорится в сообщении.
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На Камчатке обнаружили подпольные цеха по производству крабовой продукции
По информации ведомства, пять местных жителей открыли подпольный цех в двух гаражных боксах в одном из спальных районов Владивостока, установив там чаны с морской водой и аэрацией для хранения членистоногих в живом виде, морозильную камеру и большое количество упаковочной тары. Правоохранители обнаружили в емкостях более 350 особей краба разного вида (камчатского, волосатого и синего). Из припаркованного автомобиля изъяли порядка 200 килограммов морепродукции, подготовленной к реализации, также около 70 особей живого краба разных видов, присыпанных льдом, были упакованы в герметичную тару для отправки московскому заказчику.
Отмечается, что доставка "живого товара", по признанию одного из нарушителей, была поставлена на поток, исходное сырье приобреталось у местных жителей. Владельцы морепродуктов не смогли предоставить документы, подтверждающие законность происхождения изъятых биоресурсов, проводятся проверки.
"В рамках административного производства у правонарушителей изъяты два автомобиля и два маломерных плавсредства. Весь краб, признанный специалистами жизнеспособным, возвращен в естественную среду обитания", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияВладивостокФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Пограничное управление ФСБ РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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